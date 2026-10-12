Jalani Wajib Militer, Woozi SEVENTEEN Tetap Naik Panggung di Chuncheon K-Military Festival

JawaPos.com – Woozi SEVENTEEN curi perhatian penggemar melalui penampilan panggungnya di tengah masa wajib militer. Musisi bernama asli Lee Ji Hoon tersebut tampil bersama Army Performance Team dalam acara Chuncheon K-Military Festival 2026.

Kehadirannya menjadi momen spesial bagi CARAT karena Woozi tetap bisa menunjukkan kemampuan bermusiknya meskipun sedang menjalankan tugas sebagai prajurit aktif.

Menurut laporan allkpop, festival tersebut berlangsung pada 9–11 Oktober untuk memperingati kemenangan bersejarah dalam Pertempuran Chuncheon.

Woozi tampil bersama personel lain dari tim pertunjukan Angkatan Darat Korea Selatan dalam rangkaian panggung hiburan yang penuh energi. Acara ini juga menarik perhatian penggemar yang mengikuti penampilan para prajurit selebritas secara langsung maupun melalui unggahan di internet.

Penampilan tersebut menjadi kesempatan bagi Woozi untuk tetap terhubung dengan dunia panggung selama menjalani wajib militer. Sebagai salah satu produser utama SEVENTEEN, ia dikenal karena keterlibatannya dalam menulis dan menggubah banyak lagu grup.

Karena itu, kemunculannya dalam acara publik selama masa dinas menjadi kabar yang disambut antusias oleh penggemar yang merindukan aktivitasnya bersama SEVENTEEN.

Woozi sebelumnya juga membagikan pengalamannya mengikuti festival militer melalui Weverse. Ia menyampaikan terima kasih kepada CARAT yang datang untuk memberikan dukungan dan mengatakan bahwa kesempatan menjadi bagian dari Army Performance Team merupakan pengalaman bermakna yang akan terus dikenangnya.

Ia juga mengungkapkan rasa bangga karena dapat membantu memperkenalkan sisi positif Angkatan Darat Korea Selatan kepada masyarakat. <Cite refs={["turn661548search1"]}/>

Saat ini, Woozi masih menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif setelah memulai dinas pada 15 September 2026. Berdasarkan informasi yang dilaporkan media Korea, ia dijadwalkan menyelesaikan masa tugasnya pada Maret 2027.

Sementara itu, rekan satu grupnya, Hoshi, juga menjalani wajib militer, meskipun sebelumnya harus absen dari sejumlah agenda pertunjukan militer akibat cedera lutut.

Penampilan Woozi di Chuncheon K-Military Festival pun menjadi momen berkesan bagi penggemar yang menantikan kembalinya para member SEVENTEEN.