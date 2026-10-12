Jang Dong Yoon dan Kim Seung Yoon Bagikan Foto Pernikahan, Tampil Serasi Bak Pasangan Drama

Jang Dong Yoon & Kim Seunh Yoon (x @theannyeongoppa)
JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari Jang Dong Yoon dan Kim Seung Yoon. Pasangan ini membagikan sejumlah foto pernikahan yang memperlihatkan momen romantis menjelang hari istimewa mereka.
Potret tersebut langsung menarik perhatian penggemar yang turut merayakan babak baru dalam kehidupan kedua aktor tersebut.
Menurut laporan Soompi, Jang Dong Yoon dan Kim Seung Yoon melangsungkan pernikahan pada hari yang sama melalui upacara tertutup.
Untuk menyambut momen tersebut, Jang Dong Yoon membagikan beberapa foto hasil pemotretan pernikahan mereka. Unggahan itu menjadi cara manis bagi sang aktor untuk berbagi kebahagiaan dengan publik sebelum resmi memulai kehidupan rumah tangga.
Dalam foto-foto yang dibagikan, keduanya tampil menawan dengan penampilan formal yang elegan. Suasana romantis dalam pemotretan tersebut memperlihatkan kedekatan pasangan yang kini bersiap menempuh perjalanan baru bersama.
Meski memilih menggelar acara pernikahan secara privat, mereka tetap memberikan kesempatan kepada penggemar untuk ikut merasakan kebahagiaan melalui potret yang dibagikan.
Kabar pernikahan ini sebelumnya telah diumumkan langsung oleh Jang Dong Yoon melalui surat tulisan tangan di Instagram pada Agustus 2026. Ia menyampaikan rencana untuk menikahi Kim Seung Yoon pada Oktober.
Kabar tersebut kemudian mendapat perhatian dari penggemar dan rekan sesama artis yang memberikan dukungan atas keputusan pasangan ini untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.
Jang Dong Yoon dikenal melalui sejumlah proyek akting, termasuk drama sejarah The Tale of Nokdu. Sementara itu, Kim Seung Yoon juga merupakan seorang aktris yang pernah tampil dalam drama yang sama.
Pertemuan keduanya melalui dunia akting membuat kabar pernikahan ini semakin menarik perhatian penggemar yang mengikuti perjalanan karier mereka.
Pernikahan Jang Dong Yoon dan Kim Seung Yoon menjadi momen spesial yang menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan pribadi mereka.
Walaupun memilih upacara tertutup, foto-foto romantis yang dibagikan berhasil menyampaikan kebahagiaan pasangan tersebut kepada publik. Selamat untuk Jang Dong Yoon dan Kim Seung Yoon atas pernikahan mereka!
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Jawa Pos
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