Jang Dong Yoon Segera Menikah, Bagikan Surat Tulisan Tangan untuk Penggemar

JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari aktor Jang Dong Yoon. BH Entertainment mengonfirmasi kepada Dispatch pada 25 Agustus bahwa sang aktor akan melangsungkan pernikahan pada Oktober mendatang. Pernikahan tersebut akan digelar secara sederhana dan privat dengan hanya dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.

Jang Dong Yoon kemudian menyampaikan kabar tersebut secara langsung kepada penggemar melalui surat tulisan tangan yang dibagikan di media sosial.

Dalam suratnya, ia mengungkapkan bahwa dirinya akan menikah dengan seseorang yang telah lama menemaninya. Keduanya berencana menggelar upacara pernikahan dalam bentuk ibadah atau kebaktian, sesuai dengan keyakinan mereka.

Keputusan untuk menikah bukanlah sesuatu yang diambil secara terburu-buru. Jang Dong Yoon mengaku sempat melalui banyak pertimbangan dan kekhawatiran sebelum akhirnya mantap mengambil langkah tersebut.

Namun, setelah melewati banyak waktu bersama, keduanya semakin memahami dan menghargai satu sama lain hingga akhirnya memutuskan untuk membangun kehidupan bersama.

Kepada para penggemar yang selama ini mendukung perjalanan kariernya, Jang Dong Yoon meminta agar mereka menyambut kabar tersebut dengan hati yang hangat.

Ia juga berjanji akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih dewasa, baik dalam menjalani kehidupan maupun ketika menjalankan profesinya sebagai aktor.

Jang Dong Yoon memulai debut akting pada 2016 melalui web drama The Company of Women. Namanya kemudian semakin dikenal berkat kemampuan menjajal berbagai karakter dalam sejumlah proyek, termasuk The Tale of Nokdu dan Oasis.

Perjalanan tersebut membuatnya berkembang menjadi salah satu aktor yang mampu mengeksplorasi beragam genre dan karakter.