Jang Dong Yoon Resmi Umumkan Pernikahan dengan Kim Seung Yoon yang Akan Digelar Oktober 2026

Jang Dong Yoon resmi umumkan pernikahan dengan Kim Seung Yoon (Soompi)
JawaPos.com – Aktor Korea Selatan Jang Dong Yoon mengumumkan rencana pernikahannya dengan aktris Kim Seung Yoon melalui surat tulisan tangan yang dibagikan di Instagram pada 25 Agustus.
Dilansir dari laman Soompi pada Selasa (25/8), Dalam surat tersebut, Jang Dong Yoon secara pribadi menyampaikan kabar bahwa pernikahannya akan digelar pada Oktober mendatang.
Pengumuman tersebut menjadi kabar bahagia bagi penggemar yang selama ini mengikuti perjalanan karier sang aktor di industri hiburan Korea Selatan.
Kabar pernikahan itu kemudian diperkuat oleh laporan Newsen yang menyebut Kim Seung Yoon sebagai calon istri Jang Dong Yoon.
Kim Seung Yoon diketahui pernah membintangi drama The Tale of Nokdu serta film Please Be My Ear dan The Yeast yang disutradarai oleh Jang Dong Yoon.
Agensi Jang Dong Yoon, BH Entertainment, turut membenarkan kabar tersebut dan menyatakan bahwa keduanya akan melangsungkan upacara pernikahan secara tertutup pada Oktober dengan dihadiri keluarga.
Pernikahan Jang Dong Yoon dan Kim Seung Yoon akan digelar secara sederhana untuk menjaga privasi kedua keluarga. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pasangan ini memilih merayakan momen istimewa tersebut secara intim bersama orang-orang terdekat.
Melalui pengumuman pribadinya, Jang Dong Yoon pun membagikan babak baru dalam kehidupannya kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan selama perjalanan kariernya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Aston Villa di Liga Inggris 2026/2027: Laga Berakhir Imbang!
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Groningen di Liga Belanda: Boeren Enggan Malu di Kandang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Tak Hanya Jenderal TNI-Polri, Pengusaha Haji Isam Dikabarkan Dapat Tugas Tangani Karhutla di Kalsel
Prediksi Skor Rennes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Bisa Kesulitan!
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Los Rojiblancos Diunggulkan!