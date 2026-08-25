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Risma Azzah Fatin
Rabu, 26 Agustus 2026 | 03.56 WIB

Jang Dong Yoon Resmi Umumkan Pernikahan dengan Kim Seung Yoon yang Akan Digelar Oktober 2026

Jang Dong Yoon resmi umumkan pernikahan dengan Kim Seung Yoon (Soompi) - Image

Jang Dong Yoon resmi umumkan pernikahan dengan Kim Seung Yoon (Soompi)

JawaPos.com – Aktor Korea Selatan Jang Dong Yoon mengumumkan rencana pernikahannya dengan aktris Kim Seung Yoon melalui surat tulisan tangan yang dibagikan di Instagram pada 25 Agustus.

Dilansir dari laman Soompi pada Selasa (25/8), Dalam surat tersebut, Jang Dong Yoon secara pribadi menyampaikan kabar bahwa pernikahannya akan digelar pada Oktober mendatang.

Pengumuman tersebut menjadi kabar bahagia bagi penggemar yang selama ini mengikuti perjalanan karier sang aktor di industri hiburan Korea Selatan.

Kabar pernikahan itu kemudian diperkuat oleh laporan Newsen yang menyebut Kim Seung Yoon sebagai calon istri Jang Dong Yoon.

Kim Seung Yoon diketahui pernah membintangi drama The Tale of Nokdu serta film Please Be My Ear dan The Yeast yang disutradarai oleh Jang Dong Yoon.

Agensi Jang Dong Yoon, BH Entertainment, turut membenarkan kabar tersebut dan menyatakan bahwa keduanya akan melangsungkan upacara pernikahan secara tertutup pada Oktober dengan dihadiri keluarga.

Pernikahan Jang Dong Yoon dan Kim Seung Yoon akan digelar secara sederhana untuk menjaga privasi kedua keluarga. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pasangan ini memilih merayakan momen istimewa tersebut secara intim bersama orang-orang terdekat.

Melalui pengumuman pribadinya, Jang Dong Yoon pun membagikan babak baru dalam kehidupannya kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan selama perjalanan kariernya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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