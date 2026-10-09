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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Jang Dong Yoon dan Lee You Jin Punya Hubungan Keluarga Baru, Calon Istri Ternyata Bersaudara 

Jang Dong Yoon (x @kdrama_menfess) - Image

Jang Dong Yoon (x @kdrama_menfess)


JawaPos.com – Jang Dong Yoon dan Lee You Jin akan memiliki hubungan keluarga yang cukup mengejutkan. Keduanya dipastikan segera menjadi saudara ipar setelah diketahui bahwa wanita yang masing-masing akan mereka nikahi ternyata merupakan kakak beradik.

Menurut laporan Zapzee, Kim Seung Yoon yang merupakan tunangan Jang Dong Yoon dan Cha Gyeong Eun yang akan menikah dengan Lee You Jin adalah saudara kandung. Cha Gyeong Eun diketahui memiliki nama asli Kim Gyeong Eun dan merupakan adik dari Kim Seung Yoon.

Kim Seung Yoon sebelumnya telah mengumumkan rencana pernikahannya dengan Jang Dong Yoon pada Agustus lalu. Keduanya pertama kali bertemu ketika sama-sama membintangi drama The Tale of Nokdu pada 2019.

Hubungan mereka kemudian berkembang hingga akhirnya memutuskan menikah setelah berpacaran selama beberapa tahun. Pernikahan mereka dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

Sementara itu, Cha Gyeong Eun baru mengumumkan pernikahannya dengan Lee You Jin pada 6 Oktober. Keduanya disebut pertama kali bertemu saat mengerjakan proyek yang menjadi debut penyutradaraan Lee You Jin.

Setelah proses syuting selesai, keduanya mulai berpacaran pada Juni dengan niat serius untuk membangun rumah tangga. Pernikahan mereka akan digelar pada 14 November di Seoul.

Menariknya, kedua kakak beradik tersebut sama-sama akan menikah dengan aktor. Bahkan, hubungan keluarga ini semakin menarik karena Lee You Jin merupakan putra aktor senior Lee Hyo Jung sekaligus keponakan aktor Lee Ki Young.

Dengan pernikahan tersebut, dua keluarga yang sama-sama memiliki latar belakang dunia hiburan akan semakin terhubung.

Pernikahan Kim Seung Yoon dan Jang Dong Yoon serta Cha Gyeong Eun dan Lee You Jin hanya berjarak sekitar satu bulan. Setelah kedua pasangan resmi menjadi suami istri, Jang Dong Yoon dan Lee You Jin pun akan resmi menyandang status sebagai saudara ipar.

 
 

Editor: Novia Tri Astuti
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