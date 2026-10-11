Diperankan Park Jinyoung dari GOT7, Drama 100 Days Of Deception Raih Rating Tertinggi

JawaPos.com - Kim You Jung dan Park Jinyoung dari GOT7 turut sukses berperan di 100 Days of Deception, dimana penayangan drama Korea tersebut mendapat hasil yang memukau.

Dilansir dari Soompi, bergenre romansa, drama ini bertema mata-mata yang berhasil mencatatkan rating penayangan perdana tertinggi dibandingkan drama lainnya sepanjang tahun 2026

Di sisi lain, Nielsen Korea, episode pertama 100 Days of Deception meraih rata-rata rating nasional sebesar 5,3 persen.

Dengan jumlah tersebut, menjadikannya tayangan saluran kabel yang paling banyak ditonton pada hari Sabtu.

Menarik perhatian penonton, drama medis bergenre noir terbaru SBS, Doctor X, mengalami peningkatan jumlah penonton yang signifikan.

Kabarnya, drama ini menjadi program yang paling banyak ditonton pada hari Sabtu secara keseluruhan.

Dengan pemeran bertabur bintang dan alur yang sempurna, drama ini mendapat ata-rata rating nasional sebesar 14,9 persen.

Di sisi lain, drama KBS 2TV Love on the Menu menempati posisi kedua dengan selisih tipis, mencatatkan rata-rata rating nasional sebesar 14,7 persen.

Sedangkan drama KBS 2TV lainnya, A Love Other Than Yours menyelesaikan paruh pertama penayangannya dengan rata-rata nasional sebesar 2,3 persen.