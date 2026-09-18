Park Jinyoung dan Jeon So Young Bintangi Drama Sejarah Hash’s Shinru 

park jinyoung dan jeon so young (x @soompi)

JawaPos.com – Park Jinyoung dan Jeon So Young dipertemukan dalam drama Korea terbaru berjudul “Hash’s Shinru”. Keduanya dilaporkan mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam drama romantis berlatar sejarah tersebut.

Drama ini diadaptasi dari web novel karya Yoon Yi Soo, yang juga merupakan penulis novel asli Love in the Moonlight. Ceritanya berpusat pada Lee Hyang, seorang raja jenius dari era Joseon abad ke-15, serta Hae Ru, perempuan misterius yang memiliki kemampuan melihat masa depan.

Park Jinyoung mendapat tawaran untuk memerankan Putra Mahkota Lee Hyang. Karakternya digambarkan sebagai seorang ilmuwan jenius yang memiliki ambisi untuk membawa kemajuan bagi Joseon.

Sementara itu, Jeon So Young ditawari peran Hae Ru, perempuan dengan kemampuan meramal masa depan yang kemudian memasuki istana dan mengikuti perjalanan Lee Hyang.

Menurut laporan Soompi, kabar mengenai casting keduanya muncul pada 16 September 2026. Menanggapi laporan tersebut, perwakilan agensi BH Entertainment menyatakan bahwa Hash’s Shinru merupakan salah satu proyek yang telah ditawarkan kepada Park Jinyoung dan Jeon So Young.

Artinya, hingga saat ini keterlibatan keduanya masih dalam tahap pembahasan dan belum dikonfirmasi secara resmi.

Jika menerima tawaran tersebut, Park Jinyoung dan Jeon So Young akan membangun kisah hubungan antara dua karakter dengan latar dan kemampuan yang berbeda.

Lee Hyang berjuang mengembangkan Joseon melalui ilmu pengetahuan, sedangkan Hae Ru membawa kemampuan melihat masa depan yang membuatnya terlibat dalam kehidupan sang putra mahkota. Keduanya perlahan akan berbagi hati sekaligus bekerja sama menghadapi berbagai situasi di istana.

Kehadiran Yoon Yi Soo sebagai penulis naskah juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Selain berasal dari penulis web novel populer, proyek ini berpotensi mempertemukan kembali nuansa romansa sejarah dengan kisah karakter yang memiliki unsur fantasi.