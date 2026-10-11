Peter Surya Wijaya Kembangkan Film Komedi Lewat Ghosthing, Puji Akting Yasamin Jasem

Produser Peter Surya Wijaya. (istimewa)
JawaPos.com - Eksekutif produser Peter Surya Wijaya melihat potensi besar film komedi di Indonesia melalui Ghosthing, film yang memadukan unsur horor, komedi, dan misteri dalam satu cerita.
Lewat produksi Imperial Pictures tersebut, Peter ingin menghadirkan tontonan yang tidak hanya memancing rasa penasaran, tetapi juga membuat penonton tertawa.
Ketertarikan Peter terhadap Ghosthing berawal dari keunikan premis ceritanya. Film ini mempertemukan Baskara Mahendra yang berperan sebagai Alfian, seorang perias jenazah, dengan Yasamin Jasem sebagai Maya, arwah influencer yang kematiannya menyimpan misteri.
Perbedaan karakter dan dunia keduanya menjadi salah satu daya tarik utama film tersebut. Di tengah nuansa horor, hubungan Alfian dan Maya membuka ruang bagi situasi komedi yang diharapkan memberikan pengalaman menonton berbeda bagi penonton bioskop.
“Waktu saya lihat Ghosthing, itu sangat menarik dari arwahnya, dari ceritanya sangat mampu membawa lucu. Jadi, kita dengan tim kreatif dan produser yang lain ikut mengembangkan film ini,” kata Peter saat ditemui dalam acara gala premiere Ghosthing di Senayan City XXI, Jakarta Selatan, Jumat (9/10).
Selama ini, Peter mengaku telah terlibat dalam produksi film dengan beragam genre, termasuk drama dan horor. Namun, Ghosthing menjadi salah satu kesempatan baginya untuk lebih mendalami pengembangan film komedi.
Menurut Peter, film komedi memiliki daya tarik tersendiri karena dapat menghadirkan hiburan sekaligus memberikan kesempatan bagi penonton untuk menikmati cerita dengan lebih santai.
“Biar kita nonton film bisa ketawa, bisa lebih santai. Kita lagi belajar bagaimana untuk mengembangkan film komedi,” ujarnya.
Perpaduan horor dan komedi memang menuntut penggarapan yang cermat. Ketegangan perlu dibangun tanpa menghilangkan ruang bagi humor, sementara adegan lucu harus tetap terasa alami dan tidak merusak alur cerita.
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Jawa Pos
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