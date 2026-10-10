Arin dan Yoon Chan Young Bintangi Film Horor Bongcheon-dong Ghost, Siap Hadapi Kutukan Ratusan Tahun

JawaPos.com – Arin OH MY GIRL dan Yoon Chan Young jadi pemeran utama film horor terbaru Bongcheon-dong Ghost.
Film yang diadaptasi dari webtoon populer karya Horang tersebut telah memulai proses syuting pada 5 Oktober 2026 dan akan membawa kisah urban legend ke layar lebar dengan nuansa horor yang lebih intens.
Menurut laporan Zapzee, Bongcheon-dong Ghost mengisahkan Soo Yeon, perempuan biasa yang mulai mengalami berbagai kejadian aneh setelah tinggal di sebuah apartemen di kawasan Bongcheon-dong, Seoul. Kompleks tersebut dibangun di atas lembah yang dahulu digunakan para dukun untuk melakukan ritual.
Arin dipercaya memerankan Soo Yeon, yang kemudian dirasuki hantu dan terseret dalam kutukan yang telah berlangsung selama ratusan tahun.
Cerita semakin menegangkan ketika Soo Yeon bertemu Tae Oh, seorang pemuda yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Karakter tersebut diperankan Yoon Chan Young.
Setelah mengetahui kejadian aneh yang menimpa Soo Yeon, Tae Oh ikut mencari tahu asal-usul kutukan yang mengakar kuat di kawasan Bongcheon-dong.
Kemampuan Tae Oh untuk melihat roh menjadi salah satu kunci dalam mengungkap misteri yang tersembunyi di balik teror tersebut.
Film ini akan memperluas kisah webtoon aslinya dengan menghadirkan konsep everyday horror. Tempat-tempat yang sebenarnya akrab bagi masyarakat seperti apartemen, lift, dan gang justru menjadi lokasi munculnya fenomena supernatural.
Webtoon Bongcheon-dong Ghost sendiri sebelumnya menarik perhatian berkat visual hantu yang mengerikan serta penggunaan gambar bergerak dan efek suara yang membuat pengalaman membaca terasa lebih menyeramkan.
Setelah menjalani hari pertama syuting, Arin mengungkapkan keinginannya untuk mempersiapkan karakter dengan lebih matang. Ia berharap film tersebut mampu memadukan cerita yang kuat dengan ketegangan horor.
Sementara itu, Yoon Chan Young juga mengaku semakin antusias melihat perkembangan produksi dan bertekad menampilkan sosok Tae Oh dengan karakterisasi yang semakin mendalam sepanjang proses syuting.
Bongcheon-dong Ghost disutradarai Han Dong Seok, yang sebelumnya menggarap film horor okultisme The Sin. Film tersebut pernah terpilih dalam bagian kompetisi Brussels International Fantastic Film Festival.
Dengan Arin sebagai perempuan yang dihantui sekaligus dirasuki roh dan Yoon Chan Young sebagai pemuda yang mampu melihat hantu, Bongcheon-dong Ghost menawarkan perpaduan misteri, kutukan masa lalu, dan teror dari tempat-tempat sehari-hari. Jadwal tayangnya hingga kini belum diumumkan.
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