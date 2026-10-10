Xbox Bentuk Divisi XP, Tugasnya Adaptasi Gim ke Film hingga Taman Hiburan

Xbox Game. (Engadget)
JawaPos.com - Microsoft melalui Xbox resmi membentuk divisi baru bernama XP untuk memperluas jangkauan berbagai properti gim miliknya.
Divisi ini akan fokus pada pengembangan film, serial televisi, produk, hingga acara yang terinspirasi atau diadaptasi dari dunia dan karakter gim Xbox.
Dilansir dari Engadget, Chief Strategy Officer Xbox Matthew Ball mengumumkan pembentukan XP melalui sebuah tulisan blog.
Langkah ini menjadi bagian dari ambisi Microsoft untuk menjadikan Xbox sebagai perusahaan hiburan nomor satu di dunia, dengan target menjangkau satu miliar orang setiap hari.
Meski tidak disertai pengumuman proyek film baru atau konser berskala besar, Xbox telah memberikan gambaran mengenai tugas divisi tersebut.
XP akan membawa dunia dan karakter dari berbagai gim Xbox kepada audiens baru melalui film, televisi, serta bentuk penceritaan lainnya.
Di sisi lain, XP juga akan berupaya memperkuat hubungan dengan komunitas Xbox yang sudah ada melalui peluncuran produk, acara langsung, dan berbagai atraksi.
Divisi ini turut menjajaki kemitraan dengan kreator serta berbagai merek untuk memperluas jangkauan waralaba gim milik Microsoft.
XP akan dipimpin Kayleen Walters, yang sebelumnya menghabiskan 13 tahun bekerja di Lucasfilm sebelum bergabung dengan Microsoft.
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Walters kemudian menjabat sebagai presiden studio Mojang, pengembang gim Minecraft.
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