Andrew Garfield Tak Lagi Mengandalkan AI Setelah Membintangi Film Artificial

JawaPos.com – Aktor Andrew Garfield mengaku berhenti menggunakan ChatGPT setelah memerankan CEO OpenAI, Sam Altman.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (9/10), Dalam film Artificial karya Luca Guadagnino yang mengangkat sejarah perusahaan tersebut dan kontroversi pemecatan serta pengangkatan kembali Altman pada 2023.

Dalam pemutaran perdana film tersebut di Festival Film New York, Garfield mengungkapkan bahwa pengalaman memerankan Altman membuatnya merasa takut dan tidak lagi sepenuhnya percaya terhadap teknologi kecerdasan buatan tersebut.

Sebelumnya, Garfield menggunakan ChatGPT sebagai semacam mesin pencari canggih untuk membantu riset, tetapi kini ia mempertanyakan keamanan dan tanggung jawab pengembangan teknologi itu.

Garfield menilai pihak-pihak yang mendorong penggunaan kecerdasan buatan belum sepenuhnya memahami kemampuan teknologi tersebut sehingga penerapannya terasa kurang bertanggung jawab.

Kekhawatiran itu sejalan dengan kritik terhadap OpenAI yang dinilai terlalu cepat mengembangkan kecerdasan buatan tanpa memberikan perhatian memadai terhadap aspek keselamatan, persoalan yang turut menjadi konflik utama dalam Artificial.

Di tengah meningkatnya penggunaan AI, survei Pew Research Center menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga Amerika Serikat merasa lebih khawatir daripada bersemangat terhadap kehadiran teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Meski khawatir terhadap perkembangan AI, Garfield menegaskan bahwa ia tidak menganggap para aktor akan kehilangan peran akibat kemajuan teknologi karena unsur kemanusiaan tetap menjadi bagian penting dalam seni peran dan penceritaan.

Penampilannya sebagai Altman mendapat pujian setelah pemutaran perdana film tersebut, termasuk atas kemampuannya menirukan suara, cara berjalan, dan gerak-gerik sang pendiri OpenAI.