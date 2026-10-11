Klarifikasi Jennifer Coppen Usai Dikaitkan dengan Kasus Penipuan Investasi Emas Rp 25 Miliar

Jennifer Coppen. (Instagram: jennifercoppenreal20)
JawaPos.com - Selebgram Jennifer Coppen menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan laporan dugaan penipuan investasi emas senilai Rp 25 miliar yang saat ini sedang ditangani Bareskrim Polri. Menanggapi pemberitaan tersebut, Jennifer akhirnya menyampaikan klarifikasi mengenai keterlibatannya sebagai brand ambassador sebuah merek emas dan perhiasan.
"Sehubungan dengan pemberitaan dan informasi yang beredar mengenai dugaan permasalahan hukum yang melibatkan sebuah brand di bidang emas dan perhiasan, saya merasa perlu menyampaikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penggiringan opini yang dapat merugikan nama baik saya," kata Jennifer Coppen.
Dalam pernyataan tertulisnya diunggah di akun media sosial, Jennifer menegaskan bahwa hubungan profesionalnya dengan merek tersebut terbatas pada kegiatan promosi. Ia menyatakan tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, transaksi pelanggan, maupun pengambilan keputusan operasional.
Jennifer menyampaikan klarifikasi itu untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik sekaligus mencegah kesalahpahaman mengenai posisinya dalam persoalan hukum tersebut.
Baca Juga:Fakta-Fakta Nunung: Usaha Dapat Gangguan Mistis, Berjuang Lawan Kanker, dan Disebut Pelakor
Ia juga menegaskan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan penanganan dugaan perkara penipuan dengan modus investasi emas itu kepada aparat penegak hukum.
"Saya percaya bahwa setiap persoalan harus disikapi secara bijaksana, berdasarkan fakta, serta melalui proses hukum yang berlaku. Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengabaikan ataupun meremehkan persoalan hukum dalam bentuk apa pun," tegasnya.
Jennifer menjelaskan bahwa dirinya mulai menjalin kerja sama profesional dengan merek emas dan perhiasan tersebut pada Kamis, 8 Januari 2026. Kerja sama itu didasarkan pada kontrak yang mengatur tugasnya sebagai brand ambassador.
Menurut Jennifer, tanggung jawabnya mencakup kegiatan promosi, pembuatan konten, serta menghadiri acara sesuai kesepakatan dalam kontrak.
Ia menegaskan perannya tidak mencakup pengelolaan usaha perusahaan yang bersangkutan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022