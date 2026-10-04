Jennifer Coppen Tak Ambil Pusing dengan Komentar Negatif Netizen

JawaPos.com - Jennifer Coppen memilih tidak larut dalam kesedihan dalam menghadapi komentar negatif netizen yang belakangan menyoroti kehidupan dirinya dan keluarga.
Alih-alih membalas sejumlah hujatan yang muncul di media sosial, ibu satu anak itu justru berusaha mengabaikannya demi menjaga pikiran supaya tetap tenang.
Menurut Jennifer Coppen, tidak semua komentar di media sosial perlu ditanggapi. Ia menyadari bahwa memberikan perhatian secara berlebihan terhadap komentar negatif justru bisa memengaruhi kondisi kesehatan mentalnya.
"Aku diemin dan cuekin aja. Aku tidak akan biarkan komentar negatif orang-orang mempengaruhi pikiranku. Aku tidak peduli sama apa yang mereka katakan," kata Jennifer Coppen.
Meski memilih cuek, Jennifer tetap meminta netizen lebih bijak dalam menyampaikan komentar atau pendapat. Terlebih, menurutnya, kritik atau komentar yang sudah menyerang keluarga dan anak dapat memberikan dampak bagi orang yang menerimanya.
Jennifer Coppen mengingatkan bahwa kehidupan di media sosial tidak selalu menggambarkan kondisi seseorang secara utuh. Ia pun berharap netizen bisa lebih berhati-hati sebelum menuliskan sesuatu karena tidak mengetahui sepenuhnya apa yang sedang dirasakan oleh orang lain.
"Kalian bakal punya anak suatu saat nanti, jangan sampai kalian merasakan apa yang aku dan Justin rasakan," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat Jennifer Coppen agar publik tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk melontarkan hujatan tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022