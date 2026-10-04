Jennifer Coppen Tak Ambil Pusing dengan Komentar Negatif Netizen

Jennifer Coppen. (Instagram: jennifercoppenreal20)

JawaPos.com - Jennifer Coppen memilih tidak larut dalam kesedihan dalam menghadapi komentar negatif netizen yang belakangan menyoroti kehidupan dirinya dan keluarga.

Alih-alih membalas sejumlah hujatan yang muncul di media sosial, ibu satu anak itu justru berusaha mengabaikannya demi menjaga pikiran supaya tetap tenang.

Menurut Jennifer Coppen, tidak semua komentar di media sosial perlu ditanggapi. Ia menyadari bahwa memberikan perhatian secara berlebihan terhadap komentar negatif justru bisa memengaruhi kondisi kesehatan mentalnya.

"Aku diemin dan cuekin aja. Aku tidak akan biarkan komentar negatif orang-orang mempengaruhi pikiranku. Aku tidak peduli sama apa yang mereka katakan," kata Jennifer Coppen.

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Meski memilih cuek, Jennifer tetap meminta netizen lebih bijak dalam menyampaikan komentar atau pendapat. Terlebih, menurutnya, kritik atau komentar yang sudah menyerang keluarga dan anak dapat memberikan dampak bagi orang yang menerimanya.

Jennifer Coppen mengingatkan bahwa kehidupan di media sosial tidak selalu menggambarkan kondisi seseorang secara utuh. Ia pun berharap netizen bisa lebih berhati-hati sebelum menuliskan sesuatu karena tidak mengetahui sepenuhnya apa yang sedang dirasakan oleh orang lain.

"Kalian bakal punya anak suatu saat nanti, jangan sampai kalian merasakan apa yang aku dan Justin rasakan," ujarnya.