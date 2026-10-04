Justin Hubner Jadikan Hujatan Terhadap Jennifer Coppen dan Kamari Sebagai Motivasi

Jennifer Coppen dan Justin Hubner bicara soal masa depan, termasuk soal kabar bakal jadi mualaf. (Instagram: jennifercoppenreal20)
JawaPos.com - Aktris Jennifer Coppen mengungkapkan reaksi sang suami, Justin Hubner, setelah dirinya bersama sang putri, Kamari, menjadi sasaran hujatan netizen Malaysia.
Alih-alih terbawa emosi atau terpuruk, Justin Hubner justru memilih menjadikan komentar negatif tersebut sebagai motivasi. Bek Timnas Indonesia itu disebut semakin bertekad memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Thailand.
Jennifer mengatakan, Justin ingin membuktikan kemampuannya lewat pertandingan Timnas Indonesia. Ia pun berharap sang suami dapat membantu skuad Garuda meraih kemenangan.
"Dia malah menjadikan itu sebagai motivasi untuk menang di tanggal 5," kata Jennifer saat ditemui di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (3/10).
Menurut Jennifer, hujatan yang diterima keluarganya justru membuat Justin Hubner semakin termotivasi. "Dia malah semakin ingin membuktikan, semakin ingin menang. Hopefully dia bisa menang," ujarnya.
Justin Hubner akan membela Timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (5/10) sekitar pukul 20.00 WIB.
Dukungan Jennifer Coppen kepada Justin Hubner juga terlihat dari pembicaraan mereka mengenai selebrasi gol. Jika berhasil mencetak gol, Justin disebut telah menyiapkan selebrasi khusus yang ditujukan untuk putrinya, Kamari.
"Dia kemarin bilang, kalau misalkan menang mau selebrasi apa. Karena yang waktu lawan Oman dia selebrasi begini, jadi kali ini dia selebrasinya buat Kamari," ungkap Jennifer Coppen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022