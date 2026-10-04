Justin Hubner Jadikan Hujatan Terhadap Jennifer Coppen dan Kamari Sebagai Motivasi

JawaPos.com - Aktris Jennifer Coppen mengungkapkan reaksi sang suami, Justin Hubner, setelah dirinya bersama sang putri, Kamari, menjadi sasaran hujatan netizen Malaysia.

Alih-alih terbawa emosi atau terpuruk, Justin Hubner justru memilih menjadikan komentar negatif tersebut sebagai motivasi. Bek Timnas Indonesia itu disebut semakin bertekad memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Thailand.

Jennifer mengatakan, Justin ingin membuktikan kemampuannya lewat pertandingan Timnas Indonesia. Ia pun berharap sang suami dapat membantu skuad Garuda meraih kemenangan.

"Dia malah menjadikan itu sebagai motivasi untuk menang di tanggal 5," kata Jennifer saat ditemui di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (3/10).

Menurut Jennifer, hujatan yang diterima keluarganya justru membuat Justin Hubner semakin termotivasi. "Dia malah semakin ingin membuktikan, semakin ingin menang. Hopefully dia bisa menang," ujarnya.

Justin Hubner akan membela Timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (5/10) sekitar pukul 20.00 WIB.

Dukungan Jennifer Coppen kepada Justin Hubner juga terlihat dari pembicaraan mereka mengenai selebrasi gol. Jika berhasil mencetak gol, Justin disebut telah menyiapkan selebrasi khusus yang ditujukan untuk putrinya, Kamari.

"Dia kemarin bilang, kalau misalkan menang mau selebrasi apa. Karena yang waktu lawan Oman dia selebrasi begini, jadi kali ini dia selebrasinya buat Kamari," ungkap Jennifer Coppen.