Jennifer Coppen Beri Layanan Full Service untuk Justin Hubner Usai Timnas Indonesia Juara

Jennifer Coppen dan Justin Hubner bangga Indonesia berhasil jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Instagram: jenniferhubner)
JawaPos.com - Kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momen yang begitu membahagiakan bagi Jennifer Coppen. Sang aktris mengaku sangat bangga melihat suaminya, Justin Hubner, ikut membawa skuad Garuda meraih trofi.
Timnas Indonesia memastikan gelar juara setelah melewati pertandingan dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Skuad Garuda mengalahkan Thailand dengan skor 4-2 melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 120 menit.
Kemenangan tersebut langsung disambut euforia oleh masyarakat Indonesia. Bagi Jennifer Coppen, hasil itu juga menjadi jawaban atas kerja keras Justin Hubner bersama rekan-rekannya selama menjalani persiapan yang matang.
Menurut Jennifer, perjuangan Justin dan para pemain Timnas Indonesia untuk mencapai gelar juara sungguh tak mudah. Mereka harus menjalani latihan intensif dan mempersiapkan fisik maupun mental sebelum menghadapi pertandingan.
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"Kalian nggak tahu mereka itu latihannya sekeras apa. Bahkan, Papa Jusa sampai komplain mulu kakinya sakit banget. Alhamdulillah dikasih jawaban akhirnya menang," ungkapnya.
Jennifer mengaku semakin bangga kepada Justin Hubner setelah sebelumnya sempat mendapat sorotan dari warganet Malaysia karena kerap membanggakan sang suami.
"Dari kemarin saya kayak dihujat karena ngebanggain suami, saya tambah bangga-banggain suami saya," ujar Jennifer Coppen.
Tak hanya memberikan dukungan lewat ucapan, Jennifer rupanya sudah menyiapkan cara tersendiri untuk merayakan kemenangan bersama Justin. Ia mengaku akan memanjakan sang suami dengan berbagai makanan kesukaannya setelah menjalani perjuangan melelahkan bersama Timnas Indonesia.
Jennifer mengatakan siap memasak apa pun yang diinginkan Justin. Mulai dari ayam goreng, martabak, bakso hingga nasi Padang.
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