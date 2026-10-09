Kirana Larasati Buka Suara Usai Dikaitkan dengan Dugaan Penipuan Investasi Emas

JawaPos.com - Aktris Kirana Larasati buka suara setelah namanya ikut terseret dalam kasus dugaan penipuan berkedok investasi emas dan perak yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia menegaskan siap untuk memberikan keterangan kepada penyidik apabila dibutuhkan untuk membantu proses penegakan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Kirana melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Ia memastikan tidak akan menghindari proses hukum dan bersedia menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada penyidik.

"Saya ingin menegaskan bahwa saya siap bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang saya miliki apabila dibutuhkan oleh pihak yang berwenang," kata Kirana Larasati.

Sang aktris tampak berhati-hati dalam menyikapi perkara yang saat ini tengah bergulir. Kirana mengaku tidak ingin menyampaikan spekulasi maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Untuk saat ini, saya tidak mau berspekulasi ataupun menyampaikan informasi yang saya tidak bisa pertanggungjawabkan kebenarannya. Saya menghormati proses hukum yang sedang ataupun akan berjalan," ujarnya.

Sikap tersebut diambil Kirana Larasati untuk menghormati proses penyelidikan sekaligus menghindari munculnya informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Inisial KL Diduga Kirana Larasati Disebutkan Kuasa Hukum Korban Nama Kirana menjadi salah satu nama publik figur yang disebut dalam kasus dugaan penipuan investasi emas dan perak yang dikaitkan dengan PT Divine Gold Jewelry.

Selain Kirana Larasati, ada nama inisial JC diguga Jennifer Coppen dan NN diduga komedian Nopek Novian juga ikut terseret dalam permasalahan ini. Dugaan keterkaitan sejumlah publik figur tersebut berawal dari aktivitas promosi atau endorsement yang dilakukan di media sosial.