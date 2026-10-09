Waspada 31 Ribu Email Penipuan Beredar, Penjahat Siber Manfaatkan Layanan Resmi Microsoft

Ilustrasi kejahatan siber phishing. (Istimewa).
JawaPos.com - Lebih dari 31 ribu email penipuan yang memanfaatkan tautan resmi Microsoft ditemukan. Dan surel itu telah diblokir oleh sistem keamanan Kaspersky periode 1 Agustus hingga 18 September. Modus ini perlu diwaspadai karena pelaku memanfaatkan layanan autentikasi Microsoft untuk mengarahkan korban ke situs berbahaya hingga mengunduh malware.
Berbeda dengan phishing konvensional yang biasanya menggunakan alamat situs palsu, kampanye ini mengeksploitasi mekanisme autentikasi Microsoft Entra. Penyerang memanfaatkan layanan resmi tersebut untuk membuat tautan pengalihan yang berujung pada situs penipuan.
Email yang dikirim kepada korban umumnya menyamar sebagai pemberitahuan resmi Microsoft. Isinya mendesak penerima untuk memperbarui kredensial akun atau menandatangani dokumen elektronik melalui tautan yang disertakan.
Modus ini membuat pengguna lebih sulit mengenali ancaman. Sebab, tautan yang terlihat berasal dari layanan resmi belum tentu mengarah ke tujuan yang aman.
Bagaimana Penipu Memanfaatkan Layanan Microsoft?
Menurut penjelasan para ahli Kaspersky, penjahat siber memanfaatkan fitur pengalihan dalam proses autentikasi Microsoft Entra untuk membawa korban ke situs berbahaya. Microsoft Entra merupakan layanan pengelolaan identitas dan akses yang digunakan untuk mengatur proses masuk serta autentikasi pengguna. Salah satu fiturnya memungkinkan pengembang menentukan alamat tujuan setelah pengguna berhasil melewati proses autentikasi.
Pelaku memanfaatkan mekanisme tersebut dengan membuat akun Microsoft, kemudian masuk ke pusat administrasi Microsoft Entra untuk mendaftarkan aplikasi baru. Dalam proses pendaftaran, penyerang memasukkan alamat situs berbahaya ke kolom URI pengalihan. Alamat inilah yang nantinya menjadi tujuan pengguna setelah proses autentikasi berlangsung.
Setelah aplikasi dibuat, pelaku menyusun tautan pengalihan Microsoft yang memuat ID aplikasi dan alamat tujuan tersebut. Tautan kemudian disebarkan melalui email phishing yang dirancang menyerupai komunikasi resmi perusahaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022