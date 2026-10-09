Tak Pernah Berpisah Selama 11 Tahun, Jeonghan SEVENTEEN Beberkan Kedekatannya dengan Seungkwan

JawaPos.com – Jeonghan SEVENTEEN sukses membuat penggemar terkejut setelah mengungkap fakta menarik tentang hubungannya dengan Seungkwan.

Dalam episode terbaru variety show Salon Drip, Jeonghan hadir bersama Joshua dan menceritakan kehidupan mereka sebagai anggota SEVENTEEN, termasuk pengalamannya tinggal bersama Seungkwan selama bertahun-tahun.

Menurut laporan allkpop, Jeonghan mengungkap bahwa dirinya dan Seungkwan telah menjadi teman satu tempat tinggal selama sekitar 11 tahun.

Menariknya, selama periode tersebut keduanya disebut tidak pernah benar-benar tinggal terpisah hingga Jeonghan mulai menjalani wajib militer alternatif. Momen tersebut akhirnya menjadi titik ketika Jeonghan dan Seungkwan mulai hidup di tempat berbeda.

Meski kini tidak lagi tinggal bersama, kedekatan keduanya ternyata masih begitu kuat. Jeonghan mengungkap bahwa Seungkwan beberapa kali menghubunginya dan bahkan sempat mengajak untuk kembali tinggal bersama.

Ajakan tersebut disebut sudah disampaikan sekitar tiga kali, menunjukkan betapa nyamannya Seungkwan dengan kehidupan mereka sebagai teman serumah.

Ketika ditanya siapa anggota SEVENTEEN yang akan dipilih jika dirinya harus kembali mencari teman sekamar, Jeonghan tanpa ragu memilih Seungkwan.

Ia menganggap hubungan mereka sudah sangat terbiasa setelah tinggal bersama selama lebih dari satu dekade. Jawaban tersebut sekaligus memperlihatkan kedekatan personal yang telah terbangun di antara keduanya selama perjalanan panjang bersama SEVENTEEN.

Dalam kesempatan yang sama, Jeonghan juga berbicara mengenai pengalaman menjalani wajib militer alternatif sebagai asisten pengajar di sekolah khusus untuk siswa dengan gangguan perkembangan.