Debut Unit JxJ Makin Dekat, Jeonghan dan Joshua Siapkan Tur Journey Into 'DREAMING'

JxJ (X @pledis_17)
JawaPos.com - Unit SEVENTEEN, JxJ yang beranggotakan Jeonghan dan Joshua, bersiap bertemu langsung dengan para penggemar melalui tur perdana mereka.
Menurut laporan Soompi, pada 28 September 2026 JxJ mengumumkan rangkaian tur bertajuk JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO "DREAMING" yang akan dimulai setelah debut unit mereka.
Tur tersebut akan dibuka di Inspire Arena, Incheon, Korea Selatan, pada 30 Oktober hingga 1 November. Setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan di Korea, Jeonghan dan Joshua dijadwalkan melanjutkan perjalanan mereka ke sejumlah wilayah Asia, yakni Jepang, Makau, Taipei, Busan, dan Hong Kong.
Kehadiran JxJ menjadi salah satu proyek unit terbaru dari SEVENTEEN. Jeonghan dan Joshua sebelumnya telah dikonfirmasi akan melakukan debut unit pada Oktober 2026, mengikuti sejumlah unit lain yang telah lebih dulu diperkenalkan di bawah grup tersebut.
Sebelum memulai tur, JxJ juga tengah mempersiapkan debut mereka melalui mini album pertama bertajuk DREAMSCAPE. Album tersebut dijadwalkan dirilis pada 19 Oktober.
Konsep DREAMSCAPE mengeksplorasi dua sisi mimpi, yaitu fantasi yang muncul dari alam bawah sadar serta berbagai ideal yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Melalui konsep tersebut, Jeonghan dan Joshua akan menggambarkan perjalanan di antara realitas dan dunia mimpi. Batas antara keduanya menjadi bagian penting dari identitas visual dan musikal JxJ, sekaligus menjadi pembuka untuk pengalaman baru yang ingin mereka hadirkan sebagai sebuah unit.
Dengan perilisan DREAMSCAPE yang semakin dekat dan tur Journey Into "DREAMING" yang telah diumumkan, JxJ kini bersiap memperkenalkan warna musik mereka kepada CARAT secara lebih dekat. Detail mengenai jadwal lengkap serta lokasi pertunjukan lainnya masih akan diumumkan secara bertahap.
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