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Leni Setya Wati
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.06 WIB

Jeonghan X Joshua Siap Debut sebagai Unit SEVENTEEN, Mini Album DREAMSCAPE Rilis 19 Oktober

JxJ (x @jihanhour)

JawaPos.com - Jeonghan dan Joshua makin dekat dengan debut unit mereka melalui mini album pertama berjudul DREAMSCAPE.

Keduanya memperkenalkan cuplikan lagu-lagu dalam album tersebut lewat sebuah highlight medley yang dirilis pada 14 Oktober 2026.

Video ini memberikan gambaran awal mengenai warna musik yang akan mereka hadirkan sekaligus meningkatkan antusiasme CARAT menjelang perilisan album.

Menurut laporan allkpop, highlight medley tersebut menampilkan potongan dari tujuh lagu yang masuk dalam DREAMSCAPE.

Jeonghan dan Joshua mengajak pendengar memasuki suasana dunia mimpi melalui perpaduan musik dan narasi misterius.

Konsep ini sejalan dengan tema album yang mengeksplorasi pertemuan antara fantasi yang muncul dari alam bawah sadar dan impian yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Salah satu lagu yang paling disorot adalah “12 o'clock”, yang menjadi lagu utama dalam album ini. Lagu tersebut memadukan nuansa disko dan funk era 1970-an hingga 1980-an dengan sentuhan modern.

Karakter vokal Jeonghan dan Joshua yang lembut dan santai memberikan warna tersendiri pada lagu tersebut, sekaligus memperlihatkan sisi musikal yang berbeda dari aktivitas mereka bersama SEVENTEEN.

Selain lagu utama, DREAMSCAPE menghadirkan enam lagu lainnya, yaitu “Like You”, “Outside”, “One Plus One”, “Not Personal”, “Coloring”, dan “No Looking Back”.

Ketujuh lagu tersebut mengeksplorasi beragam warna musik, mulai dari house, dance rock, R&B dan soul, hingga alternative rock serta aransemen bernuansa band.

Variasi ini membuat album debut unit mereka terasa seperti perjalanan musikal yang berpindah dari satu suasana ke suasana lain.

Sebagai anggota tim vokal SEVENTEEN, Jeonghan dan Joshua dikenal melalui warna suara khas serta kemampuan menyampaikan emosi dengan lembut.

Dalam proyek ini, keduanya memperlihatkan perpaduan vokal yang mencakup nada tinggi jernih, suara tengah hingga rendah yang lebih bertekstur, serta falsetto yang memberikan kesan emosional. Pendekatan tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dari DREAMSCAPE.

Mini album pertama Jeonghan X Joshua, DREAMSCAPE, rilis pada 19 Oktober 2026. Setelah memperkenalkan potongan seluruh lagu melalui highlight medley, keduanya akan melanjutkan rangkaian promosi menuju debut unit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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