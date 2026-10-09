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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.19 WIB

Kim Woo Bin Beri Hadiah Spesial untuk Fan, Kisahnya Bikin Hati Hangat

Kim woo bin (x @sbs_star) - Image

Kim woo bin (x @sbs_star)

JawaPos.com – Kim Woo Bin tunjukkan sisi hangatnya kepada penggemar. Aktor tersebut menjadi sorotan setelah memberikan hadiah parfum kepada seorang fan yang secara tidak langsung ikut membuka jalan baginya untuk mendapatkan kesempatan sebagai model iklan sebuah merek parfum.

Menurut laporan Zapzee, fan tersebut membagikan video ketika Kim Woo Bin secara langsung memberikan hadiah kepadanya.

Dalam video itu, Kim mengatakan bahwa ia membeli parfum tersebut karena merasa berterima kasih kepada sang fan. Ia bahkan mengaku sudah menyimpan hadiah itu di mobil karena tidak tahu kapan mereka akan bertemu.

Kisah tersebut bermula dari sebuah acara fan signing sekitar setahun sebelumnya. Sang fan pernah meminta Kim Woo Bin merekomendasikan parfum yang cocok untuknya.

Namun, alih-alih sekadar memberikan rekomendasi, Kim justru memberikan parfum yang biasa ia gunakan sendiri kepada fan tersebut. Interaksi sederhana itu kemudian menarik perhatian besar di media sosial.

Setelah momen tersebut viral, parfum yang digunakan Kim Woo Bin semakin dikenal oleh publik hingga muncul julukan “parfum Kim Woo Bin”.

Tidak lama kemudian, sang aktor diketahui menjadi model iklan untuk merek parfum tersebut. Menyadari bahwa cerita dari fan tersebut turut membuat parfum itu mendapat perhatian, Kim pun memilih membalasnya dengan cara yang sangat personal.

Menariknya, Kim Woo Bin tidak hanya menyiapkan hadiah untuk satu orang. Ia mengatakan telah membeli beberapa parfum dengan uangnya sendiri karena merasa tidak enak jika hanya memberikan hadiah kepada satu fan sementara teman-temannya juga berada di sana.

Ia bahkan menegaskan bahwa parfum tersebut bukan barang promosi gratis, melainkan benar-benar dibelinya sendiri.

Sikap Kim Woo Bin tersebut langsung menuai pujian karena menunjukkan bahwa ia mengingat kebaikan penggemarnya dan tidak menganggap remeh dukungan yang diberikan kepadanya.

Editor: Hanny Suwindari
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