GIFT Rilis Perubahan Kim Woo Bin sebagai Pelatih Bisbol

JawaPos.com – Kim Woo Bin siap tunjukkan transformasi berbeda dalam drama terbaru berjudul GIFT. Sang aktor tampil dengan aura tegas dan penuh tekanan sebagai Jung Min Yong, mantan pelatih bisbol profesional yang harus mengambil alih tim SMA dengan peringkat terendah di Korea. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada 5 Desember 2026.

Menurut laporan Soompi, GIFT merupakan drama olahraga yang diadaptasi dari webtoon populer. Ceritanya mengikuti seorang mantan pelatih pitching tim profesional yang memperoleh kemampuan khusus setelah mengalami kecelakaan tak terduga.

Kemampuan tersebut membuatnya dapat melihat bakat bisbol seseorang secara instan, hingga akhirnya ia ditunjuk menjadi pelatih kepala tim SMA yang berada di posisi terbawah.

Kim Woo Bin memerankan Jung Min Yong, sosok pelatih yang mampu menilai bakat dan keterbatasan pemain dengan pandangan tajam. Ia sebelumnya percaya bahwa kerja keras dan proses merupakan kunci keberhasilan.

Namun, serangkaian kejadian membuat pandangannya berubah hingga ia mulai lebih mempercayai bakat yang dapat dilihat secara langsung.

Dalam still terbaru, Jung Min Yong tampil dengan ekspresi serius dan tatapan tajam yang membuatnya terlihat sulit didekati. Mengenakan kacamata hitam serta membawa peluit, ia menunjukkan wibawa seorang pelatih yang tidak mudah berkompromi.

Namun, di balik sikap dinginnya, kecintaannya terhadap bisbol terlihat ketika ia turun langsung ke lapangan dan berlatih bersama para pemain.

Perjalanan Jung Min Yong bersama tim yang berada di titik terendah menjadi bagian menarik dari GIFT. Ia tidak hanya harus membimbing para pemain untuk berkembang di lapangan, tetapi juga menghadapi pertanyaan besar mengenai hubungan antara bakat dan kerja keras. Konflik tersebut akan menjadi salah satu fondasi utama perjalanan karakter Kim Woo Bin dalam drama ini.