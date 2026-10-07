Tampilkan Kehidupan Aktor Kim Min, I Live Alone Kembali Dituding Melakukan Manipulasi

JawaPos.com - Kehadiran Kim Min memang berhasil membuat I Live Alone kembali menjadi pusat perhatian publik. Namun, popularitas episode terbaru program MBC tersebut justru diikuti persoalan lain setelah sejumlah penonton mempertanyakan keaslian kehidupan sang aktor yang ditampilkan dalam tayangan.

Dalam episode 2 Oktober, Kim Min memperlihatkan kehidupannya di sebuah rumah tua di Dongducheon. Aktor tersebut tampil sebagai sosok yang menjalani kehidupan jauh dari kemewahan layaknya selebritas pada umumnya. Ia menggunakan generator untuk kebutuhan listrik, memperbaiki rumah sendiri, melakukan pekerjaan pertukangan dan menjalani berbagai aktivitas yang terkesan spontan.

Konsep tersebut rupanya membuat penonton penasaran. Setelah tayangan berakhir, beberapa di antaranya mencoba mencari lokasi tempat tinggal Kim Min menggunakan layanan street view. Mereka kemudian membandingkan kondisi lingkungan yang terlihat di dunia nyata dengan gambar yang ditampilkan dalam program.

Sejumlah detail menjadi bahan perdebatan. Mulai dari posisi tiang listrik hingga kondisi halaman dan adegan penggunaan generator. Dari sinilah muncul dugaan bahwa tempat yang digunakan dalam episode tersebut mungkin telah dipersiapkan atau ditata khusus untuk kebutuhan produksi.

Namun, dugaan tersebut belum menjadi bukti bahwa I Live Alone melakukan manipulasi. Sebagian penonton justru menilai kesimpulan tersebut terlalu jauh karena kondisi sebuah lokasi dapat berubah, sementara Kim Min sendiri menjelaskan bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal sementara.

Perdebatan ini menjadi semakin sensitif karena I Live Alone sebelumnya juga pernah menghadapi persoalan serupa. Salah satu yang sempat menjadi sorotan adalah perjalanan Jun Hyun Moo ke Kazakhstan yang ditampilkan sebagai perjalanan spontan.

Belakangan muncul informasi bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan sebelum perjalanan tersebut, termasuk tiket penerbangan dan kerja sama pengambilan gambar di lokasi. Penjelasan dari pihak produksi yang berubah-ubah semakin membuat sebagian penonton mempertanyakan transparansi program.

Masalahnya bukan semata-mata mengenai apakah sebuah acara reality boleh melakukan persiapan. Dalam produksi televisi, keterlibatan tim produksi tentu sulit dihindari. Persoalan yang lebih besar adalah ketika penonton merasa gambaran yang diberikan program tidak sesuai dengan kenyataan.