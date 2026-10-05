Aktor Kim Min Bikin Heboh di I Live Alone, 28 Tahun Hidup di Rumah Tua Berusia 90 Tahun Sendirian

JawaPos.com - Kim Min menarik perhatian publik Korea Selatan setelah memperlihatkan kehidupan sehari-harinya yang jauh dari kesan glamor melalui program MBC, I Live Alone. Artis tersebut menunjukkan bagaimana dirinya menjalani kehidupan mandiri dengan cara yang sederhana dan tidak biasa.
Penampilan Kim Min dalam episode yang tayang 2 Oktober 2026 langsung menjadi perbincangan. Klip yang memotret kehidupannya yang diunggah ke YouTube bahkan telah ditonton lebih dari 900.000 kali.
Respons penonton pun cukup beragam. Banyak yang memuji gaya hidup Kim Min karena dianggap apa adanya dan berbeda dari kebanyakan selebritas.
“Saya tinggal sendirian, tetapi saya benar-benar hidup di alam,” tulis salah satu penonton. Komentar lain menyebut Kim Min sebagai “hippie sejati”.
Ada pula yang membandingkan gaya hidupnya dengan Kian84 dan Kim Dae Ho yang dikenal memiliki kebiasaan hidup unik.
Dalam episode tersebut, Kim Min mengungkapkan bahwa dirinya sudah hidup sendiri selama 28 tahun. Ia pun memperlihatkan rumah tua di Dongducheon yang telah berdiri selama sekitar 90 tahun.
Alih-alih mengandalkan berbagai fasilitas modern, Kim Min terbiasa memperbaiki sendiri sejumlah bagian rumahnya. Ia bahkan menggunakan generator untuk menghasilkan listrik dan membuat berbagai kebutuhan rumah tangga dari bahan kayu.
Kehidupan sederhananya ternyata tidak lepas dari perjalanan panjang Kim Min. Sebelum menekuni dunia hiburan di Korea, ia pernah tinggal selama delapan tahun di luar negeri, termasuk Inggris, Selandia Baru, dan Australia.
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Jawa Pos
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