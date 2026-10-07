Rating I Live Alone Melejit Berkat Kim Min, Aktor yang Tinggal di Rumah Tua Berusia 90 Tahun

Rating I Live Alone berhasil melejit setelah sebelumnya anjlok. Kenaikan tersebut terjadi setelah menampilkan Kim Min, aktor yang tinggal di rumah tua berusia 90 tahun lebih sendirian. (Allkpop)
JawaPos.com - Program variety MBC, I Live Alone, mendapat angin segar setelah menghadirkan aktor Kim Min dalam episode yang tayang 2 Oktober. Kehidupan sang aktor yang jauh dari kesan glamor justru berhasil menarik perhatian penonton dan sukses membawa rating acara naik setelah sebelumnya berada di level yang relatif rendah.
Dalam episode tersebut, Kim Min memperkenalkan kehidupannya sebagai seorang "naturalis Dongducheon". Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah berusia lebih dari 90 tahun dengan suasana yang tidak biasa. Alih-alih menampilkan kehidupan mewah seperti selebritas pada umumnya, Kim Min justru memperlihatkan rutinitas yang sederhana sekaligus unik.
Ia terlihat menghasilkan listrik menggunakan generator, memperbaiki bagian rumah yang rusak, mengerjakan proyek pertukangan hingga berlatih bela diri. Bahkan, cara Kim Min menikmati makanan pun mencuri perhatian karena ia terlihat menyantap baguette secara langsung tanpa banyak potongan.
Kehidupan Kim Min ternyata terbentuk dari pengalaman panjang di luar Korea Selatan. Ia mengungkapkan pernah bekerja di bidang konstruksi sebelum memutuskan melamar ke perusahaan luar negeri. Keputusan tersebut membawanya tinggal selama sekitar delapan tahun di sejumlah negara, termasuk Inggris, Selandia Baru dan Australia.
Pengalaman tinggal di berbagai negara turut memengaruhi cara pandangnya terhadap kehidupan. Kim Min juga bercerita mengenai pengalamannya belajar di bawah seorang mentor yang memiliki keterkaitan dengan teater badut Prancis.
Keunikan tersebut membuat episode I Live Alone bersama Kim Min mendapatkan respons positif. Berdasarkan laporan yang beredar, episode tersebut mencatat rating 6 persen, meningkat cukup signifikan dibanding performa program yang sebelumnya sempat berada di kisaran 3 persen.
Namun, peningkatan rating tersebut ternyata belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang selama ini membayangi I Live Alone. Setelah episode tayang, sejumlah penonton justru mulai mempertanyakan apakah seluruh adegan yang diperlihatkan benar-benar berlangsung secara natural.
Sebagian penonton bahkan mencoba membandingkan lokasi yang muncul dalam program dengan kondisi lingkungan sekitar melalui layanan street view. Area rumah, tiang listrik, halaman hingga keberadaan generator menjadi bahan perbincangan di komunitas daring.
Meski demikian, tudingan tersebut belum membuktikan adanya rekayasa dalam produksi episode Kim Min. Sejumlah penonton lainnya menilai perbandingan melalui gambar jalanan tidak cukup untuk memastikan bagaimana proses syuting dilakukan, terlebih Kim Min menyebut tempat tersebut sebagai hunian sementara.
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Jawa Pos
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