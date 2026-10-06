Agensi Yoo Hae Jin Tanggapi Pelanggaran Hak dan Keselamatan Sang Aktor

Yoo Hae Jin. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Aktor Korea pemeran The Assassin(s), Yoo Hae Jin belakangan ini mengalami fitnah serta tersebarnya postingan yang tak benar, dimana agensinya angkat bicara.
Dikutip dari Soompi, agensinya akan mengambil tindakan terhadap segala tindakan yang melanggar hak dan keselamatan sang aktor.
Tentunya kabar ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar yang mendukungnya sejak awal.
Dalam sebuah pernyataan VAST Entertainment menjelaskan, bahwa fitnah dan informasi palsu mengenai aktor kami, Yoo Hae Jin, sedang disebarluaskan.
Informasi tersebut kabarnya tersebar di komunitas daring dan media sosial, yang membuat khawatir
Agensi juga menanggapi dengan sangat serius pembuatan dan penyebaran informasi palsu tentang sang aktor.
Adapun serangan jahat terhadap karakter serta penghinaan yang dilakukan, beserta segala tindakan pelanggaran privasi aktor
VAST Entertainment berencana mengambil segala langkah yang memungkinkan untuk melindungi hak pribadi dan keselamatan aktor kami dari tindakan ilegal semacam itu.
“Kami akan terus memantau secara berkala tindakan yang melanggar hak pribadi dan keselamatan aktor,” tulis agensi.
Film barunya, The Assassin(s), belakangan ini terlibat kontroversi akibat dugaan distorsi sejarah, dan menjadi perhatian.
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