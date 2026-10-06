Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.59 WIB

Agensi Yoo Hae Jin Tanggapi Pelanggaran Hak dan Keselamatan Sang Aktor

Yoo Hae Jin. Sumber Foto: Soompi - Image

Yoo Hae Jin. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Aktor Korea pemeran The Assassin(s), Yoo Hae Jin belakangan ini mengalami fitnah serta tersebarnya postingan yang tak benar, dimana agensinya angkat bicara.

Dikutip dari Soompi, agensinya akan mengambil tindakan terhadap segala tindakan yang melanggar hak dan keselamatan sang aktor.

Tentunya kabar ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar yang mendukungnya sejak awal.

Dalam sebuah pernyataan VAST Entertainment menjelaskan, bahwa fitnah dan informasi palsu mengenai aktor kami, Yoo Hae Jin, sedang disebarluaskan.

Informasi tersebut kabarnya tersebar di komunitas daring dan media sosial, yang membuat khawatir

Agensi juga menanggapi dengan sangat serius pembuatan dan penyebaran informasi palsu tentang sang aktor.

Adapun serangan jahat terhadap karakter serta penghinaan yang dilakukan, beserta segala tindakan pelanggaran privasi aktor

VAST Entertainment berencana mengambil segala langkah yang memungkinkan untuk melindungi hak pribadi dan keselamatan aktor kami dari tindakan ilegal semacam itu.

“Kami akan terus memantau secara berkala tindakan yang melanggar hak pribadi dan keselamatan aktor,” tulis agensi.

Film barunya, The Assassin(s), belakangan ini terlibat kontroversi akibat dugaan distorsi sejarah, dan menjadi perhatian.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kasus Apa yang diselesaikan Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho dalam The Assassin(s)? Simak Le - Image
Music & Movie

Kasus Apa yang diselesaikan Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho dalam The Assassin(s)? Simak Le

Rabu, 16 September 2026 | 13.40 WIB

Yoo Hae-jin, Im Si-wan, Kim So-hyun, dan Lee Moo-saeng Bintangi Film ‘Modub’ - Image
Entertainment

Yoo Hae-jin, Im Si-wan, Kim So-hyun, dan Lee Moo-saeng Bintangi Film ‘Modub’

Rabu, 2 September 2026 | 21.39 WIB

Film Baru Assassins Bagikan Teaser, Diperankan Yoo Hae Jin, Park Hae Il, Lee Min Ho - Image
Entertainment

Film Baru Assassins Bagikan Teaser, Diperankan Yoo Hae Jin, Park Hae Il, Lee Min Ho

Selasa, 1 September 2026 | 21.04 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore