Konser YE 'Kanye West' di Jakarta Diburu Penggemar, Tiket Semua Kategori Hampir Sold Out

JawaPos.com - Konser YE 'Kanye West' yang mengusung tajuk YE Live in Jakarta 2026 kini semakin dekat menuju hari H, dan direncanakan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada 24 Oktober 2026 mendatang.

Jelang kedatangannya ke Indonesia, Kanye West yang kini berganti nama menjadi YE, kembali memberi sinyal terkait agenda konser tersebut melalui unggahan di Instagram Story. Unggahan itu turut membuat perhatian penggemar semakin tertuju pada penampilannya di Jakarta.

Konser ini menjadi salah satu agenda yang cukup dinantikan karena Jakarta tercatat sebagai satu-satunya kota di kawasan Asia Tenggara dan Oseania yang masuk dalam rangkaian tur konser YE di tahun ini.

Antusiasme para penggemar pun mulai terlihat di media sosial. Sejumlah pengguna Instagram dan Threads mengungkapkan kegembiraan mereka karena hari pertunjukan semakin dekat.

Salah satunya pengguna Instagram @feezygod yang membagikan video mengenai antusiasmenya menyambut konser YE Live in Jakarta. Ia menyoroti waktu pelaksanaan konser yang tinggal hitungan hari sekaligus sejumlah kategori tiket disebut hampir sold out.

"Nggak bercanda, gua (konser YE Live in Jakarta) hype banget, karena tinggal beberapa hari lagi. Untuk tiket sales-nya sudah banyak banget kategori yang sold out," ujarnya.

Komentar serupa juga muncul di Threads. Pengguna @billsatya bahkan sudah membayangkan pengalaman YE selama berada di Indonesia.

"Confirm sih YE datang ke Jakarta. Kira-kira makanan Indonesia apa yang pengen dia cobain ya? Sudah pada amanin tiket belum?" tulisnya.