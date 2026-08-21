Kanye West Akan Live di Jakarta 2026, Globe Stage Jadi Daya Tarik Konser Perdana di Indonesia

Globe Stage akan jadi daya tarik utama konser Kanye West di Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Jakarta akan menjadi salah satu pusat perhatian penggemar YE pada 24 Oktober 2026. Untuk pertama kalinya, musisi dan produser yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West itu akan tampil di Indonesia melalui YE Live In Jakarta 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Konser ini bukan sekadar kesempatan bagi penggemar di Indonesia untuk menyaksikan penampilan YE tanpa harus bepergian ke luar negeri.

Jakarta juga menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang sejauh ini diumumkan masuk dalam rangkaian official world tour YE.

Kondisi tersebut membuat konser YE Live In Jakarta 2026 berpotensi menjadi titik temu penggemar dari berbagai negara.

Berdasar data platform Loket, tiket konser ini telah dibeli oleh penggemar dari Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Finlandia, Malaysia, Filipina, Singapura, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Vietnam.

Pertama Kali Tampil di Indonesia Bagi penggemar YE, konser di Jakarta menjadi momen yang berbeda karena merupakan penampilan perdana di Indonesia.

Selama ini, penggemar yang ingin menyaksikan langsung pertunjukannya harus menunggu kesempatan tampil di negara lain.

Kehadiran YE di Jakarta juga memperlihatkan semakin besarnya peran ibu kota Indonesia sebagai tujuan konser internasional.

Stadion Utama GBK dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan, sekaligus menjadi bagian penting dari skala produksi pertunjukan tersebut.

”Kami bangga Stadion Utama Gelora Bung Karno dipercaya menjadi lokasi YE Live In Jakarta 2026. Ini menunjukkan bahwa Jakarta semakin diperhitungkan sebagai destinasi konser internasional dan memiliki infrastruktur yang mendukung pertunjukan berskala dunia,” ujar Rakhmadi Kusumo, Chief Executive Officer Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

”Kami siap mendukung agar para penggemar dapat menikmati pengalaman konser yang aman, nyaman, dan berkesan,” lanjut Rakhmadi Kusumo.