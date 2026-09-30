Semua Pekerjaan YouTuber Needmorecash Dihentikan Usai Melakukan Kekerasan Terhadap Mantan

YouTuber Needmorecash disebut-sebut melakukan kekerasan dalam hubungan terhadap mantan kekasihnya. (Allkpop)
JawaPos.com - YouTuber sekaligus kreator TikTok asal Korea Selatan, Needmorecash atau Cha Chung Il, untuk sementara menghentikan seluruh aktivitasnya setelah muncul tuduhan terkait perilaku tak pantas dilakukan terhadap mantan pasangannya. Needmorecash disebut-sebut melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap sang mantan.
Keputusan tersebut disampaikan agensinya, NOB Entertainment, melalui pernyataan resmi pada 29 September. Pihak agensi mengatakan telah melakukan konfirmasi secara langsung terhadap Needmorecash setelah unggahan seorang perempuan berinisial A yang mengaku sebagai mantan pasangannya, menyebar luas di media sosial.
Dilansir dari Allkpop, NOB Entertainment menyebut pihaknya telah mengonfirmasi adanya penggunaan bahasa dan tindakan yang dinilai tidak pantas, seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut.
"Kami telah mengonfirmasi bahwa Needmorecash memang menggunakan bahasa dan tindakan yang tidak pantas, seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut," demikian pernyataan agensi.
NOB Entertainment menyatakan masalah tersebut termasuk perkara serius. Setelah berdiskusi dengan sang kreator, kedua pihak sepakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas Needmorecash.
Artinya, penangguhan tersebut bukan keputusan sepihak dari agensi. Needmorecash disebut turut berdiskusi mengenai langkah yang akan diambil setelah kontroversi mencuat.
Pihak agensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Needmorecash. Agensi juga minta maaf kepada penggemar dan pihak lain yang selama ini mendukung maupun bekerja sama dengannya.
Sejumlah tuduhan terhadap Needmorecash sempat disampaikan oleh perempuan berinisial A. Ia mengaku mendapat perlakuan tak pantas baik secara fisik maupun verbal. Ia pun membagikan cerita dan rekaman audio untuk memperkuat pernyataannya tersebut.
Penghentian aktivitas Needmorecash juga berpotensi berdampak pada pekerjaan komersial yang sedang berjalan.
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