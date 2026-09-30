Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.05 WIB

Semua Pekerjaan YouTuber Needmorecash Dihentikan Usai Melakukan Kekerasan Terhadap Mantan

YouTuber Needmorecash disebut-sebut melakukan kekerasan dalam hubungan terhadap mantan kekasihnya. (Allkpop) - Image

YouTuber Needmorecash disebut-sebut melakukan kekerasan dalam hubungan terhadap mantan kekasihnya. (Allkpop)

JawaPos.com - YouTuber sekaligus kreator TikTok asal Korea Selatan, Needmorecash atau Cha Chung Il, untuk sementara menghentikan seluruh aktivitasnya setelah muncul tuduhan terkait perilaku tak pantas dilakukan terhadap mantan pasangannya. Needmorecash disebut-sebut melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap sang mantan.

Keputusan tersebut disampaikan agensinya, NOB Entertainment, melalui pernyataan resmi pada 29 September. Pihak agensi mengatakan telah melakukan konfirmasi secara langsung terhadap Needmorecash setelah unggahan seorang perempuan berinisial A yang mengaku sebagai mantan pasangannya, menyebar luas di media sosial.

Dilansir dari Allkpop, NOB Entertainment menyebut pihaknya telah mengonfirmasi adanya penggunaan bahasa dan tindakan yang dinilai tidak pantas, seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut.

"Kami telah mengonfirmasi bahwa Needmorecash memang menggunakan bahasa dan tindakan yang tidak pantas, seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut," demikian pernyataan agensi.

NOB Entertainment menyatakan masalah tersebut termasuk perkara serius. Setelah berdiskusi dengan sang kreator, kedua pihak sepakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas Needmorecash.

Artinya, penangguhan tersebut bukan keputusan sepihak dari agensi. Needmorecash disebut turut berdiskusi mengenai langkah yang akan diambil setelah kontroversi mencuat.

Pihak agensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Needmorecash. Agensi juga minta maaf kepada penggemar dan pihak lain yang selama ini mendukung maupun bekerja sama dengannya.

Sejumlah tuduhan terhadap Needmorecash sempat disampaikan oleh perempuan berinisial A. Ia mengaku mendapat perlakuan tak pantas  baik secara fisik maupun verbal. Ia pun membagikan cerita dan rekaman audio untuk memperkuat pernyataannya tersebut.

Nasib Iklan dan Proyek Needmorecash

Penghentian aktivitas Needmorecash juga berpotensi berdampak pada pekerjaan komersial yang sedang berjalan.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pemain Timnas Meksiko Kembalikan Jam Rolex dari YouTuber AS, Diduga Terkait Aturan FIFA dan Taruhan - Image
Piala Dunia 2026

Pemain Timnas Meksiko Kembalikan Jam Rolex dari YouTuber AS, Diduga Terkait Aturan FIFA dan Taruhan

Senin, 6 Juli 2026 | 14.27 WIB

Apa Itu Gas N2O Whip Pink? Kasus Viral 'Ngebalon' Seret Influencer dan YouTuber - Image
Kasuistika

Apa Itu Gas N2O Whip Pink? Kasus Viral 'Ngebalon' Seret Influencer dan YouTuber

Sabtu, 30 Mei 2026 | 22.20 WIB

Viral Kasus 'Ngebalon' Whip Pink, Bareskrim Jemput Paksa Influencer dan YouTuber - Image
Kasuistika

Viral Kasus 'Ngebalon' Whip Pink, Bareskrim Jemput Paksa Influencer dan YouTuber

Sabtu, 30 Mei 2026 | 21.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore