Profil Needmorecash, YouTuber yang Melakukan Kekerasan Terhadap Mantan Kekasihnya

JawaPos.com - Nama Needmorecash atau Cha Chung Il, tengah menjadi perhatian di Korea Selatan setelah dikabarkan melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap mantan kekasihnya.

Agensi yang menaunginya kemudian mengumumkan penghentian sementara seluruh aktivitas sang kreator menyusul kontroversi dengan mantan pasangan berinisial A.

Sebelum terseret persoalan tersebut, Needmorecash dikenal sebagai YouTuber dan kreator TikTok Korea Selatan yang membangun popularitas melalui konten komedi, sketsa karakter, hingga tantangan menari.

Needmorecash yang lahir pada 1997 memiliki kanal YouTube dengan sekitar 540.000 pelanggan. Kabarnya ia juga pernah menekuni dunia tari dan bekerja sebagai penari latar.

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Namanya bahkan pernah dikaitkan dengan penampilan di atas panggung bersama BTS.

Populer Lewat Konten Parodi Needmorecash mulai mendapatkan perhatian publik melalui video-video parodi yang mengambil inspirasi dari berbagai tren media sosial.

Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan sejumlah karakter berbeda dalam sketsa. Ia mengembangkan konsep tersebut dengan menampilkan karakter seperti pelayan Jepang, pria lanjut usia, pesulap palsu hingga karakter idola pria pendatang baru.

Pada 2023, kontennya banyak mengangkat parodi video TikTok bergaya Tiongkok. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu identitas utama kanalnya.