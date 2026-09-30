Needmorecash Dituduh Melakukan Kekerasan Fisik dan Verbal, Ini Kronologinya

JawaPos.com - Kontroversi yang melibatkan YouTuber Korea Selatan Needmorecash bermula dari unggahan seorang perempuan yang mengaku sebagai mantan pasangannya di media sosial.

Perempuan yang disebut sebagai A tersebut membagikan cerita panjang mengenai dugaan perlakuan Needmorecash ketika keduanya masih memiliki hubungan. Unggahan itu kemudian menyebar dan memicu pembahasan luas di komunitas online Korea.

Dilansir dari allkpop, A juga menyertakan rekaman audio yang diklaim berkaitan dengan kejadian yang diceritakannya tersebut.

Menurut keterangannya, ia merasa mendapati perbedaan yang kontras antara Needmorecash sebagai kreator yang menghibur di depan publik dengan perilaku tak pantas karena melakukan kekerasan dalam hubungan.

A menyebut dugaan pelecehan verbal berlangsung selama hampir tiga jam setelah sesi minum-minum. Ia juga menyebut adanya tindakan seperti melempar benda serta kontak fisik berupa dorongan pada bagian bahu dan dahi.

Selain itu, A menyinggung perilaku Needmorecash terhadap seorang pengemudi taksi. Ia juga menuduh sang konten kreator melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan kelompok masyarakat tertentu dan anak-anak penyandang disabilitas.

Klaim lain yang muncul berkaitan dengan komentar terhadap penggemar. A menyebut Needmorecash pernah mengeluarkan pernyataan yang meremehkan para pengikutnya.

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