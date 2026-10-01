3 Kontroversi YouTuber Bigmo, dari Kasus Azizah Salsha hingga Vape

YouTuber Bigmo. (Instagram: bigmoskyy)
JawaPos.com - Nama YouTuber Muhammad Jannah atau Bigmo beberapa kali menjadi sorotan karena konten yang dibuatnya berujung kontroversi hingga menjadi persoalan hukum.
Bigmo dikenal lewat kanal YouTube Niceguymo yang banyak menghadirkan konten live streaming dengan gaya spontan dan ceplas-ceplos. Popularitas tersebut membuat sejumlah potongan siarannya dengan cepat menyebar di media sosial.
Namun, gaya konten yang mengandalkan spontanitas juga membuat Bigmo beberapa kali terseret polemik dan menuai kontroversi.
Berikut 3 kontroversi yang pernah membuat nama Bigmo ramai diperbincangkan publik.
Salah satu kontroversi Bigmo berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Azizah Salsha.
Persoalan tersebut bermula dari konten yang membahas berbagai isu mengenai kehidupan pribadi Azizah Salsha. Pada Agustus 2025, Azizah melaporkan sejumlah akun dan kreator ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran fitnah tentang dirinya.
Dalam perkembangan kasus tersebut, Bigmo kemudian ikut terseret dan pada Maret 2026 ditetapkan sebagai tersangka.
Perkara itu akhirnya tidak berlanjut ke persidangan setelah Azizah dan pihak Bigmo menempuh mediasi. Pada April 2026, Azizah resmi mencabut laporan setelah kedua pihak sepakat berdamai.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Bigmo sebagai kreator karena konten di media sosial membawanya berhadapan langsung dengan proses hukum.
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