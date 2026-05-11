Maia Estianty Terharu Lihat Perjuangan Alyssa Daguise Melahirkan

Al Ghazali, Alyssa Daguise, Maia Estianty, Zephora. Sumber foto Instagram @maiaestiantyreal
JawaPos.com - Maia Estianty kini menyandang status baru sebagai Oma atau nenek setelah kehadiran cucu pertama dari putra sulungnya, Al Ghazali, dan istrinya Alyssa Daguise.
Maia Estianty secara terbuka mengungkapkan rasa bangganya terhadap Alyssa Daguise yang memiliki keberanian dan tekad bulat mau berjuang untuk melahirkan secara normal.
"Senang dan bangga donk. Melahirkan normal itu sunnatullah, perjuangannya luar biasa, prosesnya berjam-jam," ujar Maia Estianty saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Senin (11/5).
Di era sekarang ini, banyak perempuan muda memilih melahirkan secara caesar karena tidak mau bersalit-sakit dalam proses persalinan. Akan tetapi, Alyssa Daguise justru memilih melahirkan secara normal.
"Bangga punya anak perempuan semangat juangnya seperti kita pada masa lampau. Berjuang melahirkan normal itu rasanya luar biasa," ungkap Maia Estianty.
Dia juga mengaku bangga pada sang putra karena Al Ghazali termasuk suami siaga. Anak pertamanya itu selalu menemani Alyssa sejak beberapa hari sebelum persalinan. Dan pada hari H persalinan, Al Ghazali juga menenami sang istri untuk menguatkan dan memotivasi.
Al Ghazali bahkan menemani Alyssa Daguise pada waktu setelah persalinan. Dia juga sangat sigap langsung memiliki keberanian untuk menggendong bayinya yang baru lahir untuk tujuan membangun interaksi dan hubungan emosional.
"Al selalu menemani Alyssa," aku Maia Estianty.
Maia mendoakan cucu pertamanya, Soleil Zephora Ghazali, agar selalu dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya berjalan dengan baik, dan menjadi anak salihah.
