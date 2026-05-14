Al Ghazali dan Alyssa Daguise Sepakat Tak Gunakan Jasa Baby Sitter

Al Ghazali dan Alyssa Daguise akhirnya dianugerahi buah hati pertama. (Instagram: alghazali7)
JawaPos.com - Setelah beberapa hari berada di rumah sakit melakukan pemulihan pascapersalinan, Alyssa Daguise dan buah hatinya, Soleil Zephora Ghazali, kini sudah pulang ke rumah.
Al Ghazali selaku suami dan juga ayahanda dari Soleil mengungkapkan perjuangan dalam mengasuh anak yang sesungguhnya kini baru dimulai.
Jika saat masih berada di rumah sakit banyak orang yang membantu, setelah berada di rumahnya, urusan pengasuhan anak akan diurus sendiri oleh mereka berdua.
"Waktu masih di rumah sakit banyak yang bantuin. Sekarang pulang di rumah baru ini perjuangan," kata Al Ghazali.
Meski bersusah payah mengurusi si buah hati, Al Ghazali dan Alyssa Daguise Sepakat tidak akan menggunakan jasa baby sitter atau pengasuh anak untuk sementara waktu.
"Aku sama Alyssa nggak pakai baby sitter. Kan ada mamanya juga di sini," ucap Al Ghazali.
Hal itu sengaja dilakukan Al Ghazali dan Alyssa Daguise agar keduanya bisa bonding bersama Soleil Zephora Ghazali, bayi perempuan mereka yang lahir pada Minggu, 10 Mei 2026 lalu.
Mereka pun sudah melakukan pembagian waktu untuk mengurusi si kecil. Al Ghazali kebagian piket mengurusi Soleil pada malam hari. Sedangkan Alyssa Daguise kebagian mengasuh si kecil di pagi hari.
"Kebetulan aku orangnya memang suka begadang, jadi akan aku manfaatin waktu begadang aku (dengan mengasuh si kecil)," kata Al Ghazali.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat