Al Ghazali dan Alyssa Daguise Sepakat Tak Gunakan Jasa Baby Sitter

JawaPos.com - Setelah beberapa hari berada di rumah sakit melakukan pemulihan pascapersalinan, Alyssa Daguise dan buah hatinya, Soleil Zephora Ghazali, kini sudah pulang ke rumah.

Al Ghazali selaku suami dan juga ayahanda dari Soleil mengungkapkan perjuangan dalam mengasuh anak yang sesungguhnya kini baru dimulai.

Jika saat masih berada di rumah sakit banyak orang yang membantu, setelah berada di rumahnya, urusan pengasuhan anak akan diurus sendiri oleh mereka berdua.

"Waktu masih di rumah sakit banyak yang bantuin. Sekarang pulang di rumah baru ini perjuangan," kata Al Ghazali.

Meski bersusah payah mengurusi si buah hati, Al Ghazali dan Alyssa Daguise Sepakat tidak akan menggunakan jasa baby sitter atau pengasuh anak untuk sementara waktu.

"Aku sama Alyssa nggak pakai baby sitter. Kan ada mamanya juga di sini," ucap Al Ghazali.

Hal itu sengaja dilakukan Al Ghazali dan Alyssa Daguise agar keduanya bisa bonding bersama Soleil Zephora Ghazali, bayi perempuan mereka yang lahir pada Minggu, 10 Mei 2026 lalu.

Mereka pun sudah melakukan pembagian waktu untuk mengurusi si kecil. Al Ghazali kebagian piket mengurusi Soleil pada malam hari. Sedangkan Alyssa Daguise kebagian mengasuh si kecil di pagi hari.