Alyssa Daguise Geram Ada yang Memperlihatkan Wajah Anaknya Hasil Rekayasa AI

Al Ghazali, Alyssa Daguise, Maia Estianty, Zephora. Sumber foto Instagram @maiaestiantyreal
JawaPos.com - Alyssa Daguise geram ternyata ada pengguna media sosial yang memperlihatkan wajah anaknya. Wajah anak yang diperlihatkan tentu saja bukan wajah Soleil Zephora Ghazali, melainkan wajah hasil editan atau rekayasa artificial intelligence (AI).
"Setop bikin AI muka anak aku, please. Benar-benar ya zaman sekarang," tegas Alyssa Daguise.
Perkembangan teknologi saat ini memang memungkinkan seseorang membuat konten foto atau video dengan sangat baik dengan memanfaatkan AI.
Bagi Alyssa Daguise, membuat konten wajah anaknya dengan menggunakan AI merupakan tindakan yang sangat mengecewakannya.
Dia bingung kenapa ada pengguna media sosial memperlihatkan wajah anaknya. Sementara Alyssa dan Al Ghazali belum pernah memperlihatkan wajah si buah hati ke publik sampai sekarang.
“Ini sangat aneh, itu salah satu alasan kenapa aku dan Al tidak mau memperlihatkan wajah anak kami karena banyak orang aneh di luar sana,” ungkap Alyssa Daguise.
Selain menyemprot netizen yang memperlihatkan wajah anaknya dengan menggunakan AI, Alyssa juga ikut berkomentar soal penilaian salah satu netizen yang menyebut 'pick me' pada perempuan yang melahirkan secara pervaginam (normal).
Alyssa Daguise heran kenapa ada penilaian seperti itu. Padahal, mau melahirkan secara caesar atau normal sama-sama memiliki tantangannya masing-masing.
Bagi Alyssa Daguise, termasuk hal normal apabila ada seorang perempuan merasa bangga pada diri sendiri setelah berhasil melalui perjuangan melahirkan. Rasa bangga itu tidak perlu dipersalahkan.
