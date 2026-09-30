SIRENA: Air Mata dari Lautan, Drama Musikal Fantasi Bakal Digelar di Balai Sarbini

JawaPos.com - Kisah seorang putri duyung yang terdampar di dunia manusia akan hadir dalam pertunjukan drama musikal fantasi Indonesia bertajuk SIRENA: Air Mata dari Lautan. Pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung pada 9-10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta.

SIRENA membawa cerita fantasi tentang seorang anak perempuan yang hidup di antara dua dunia, lautan dan daratan. Di balik kisahnya, pertunjukan ini juga menyelipkan tema tentang keluarga, persahabatan, keberanian, penerimaan, cinta, hingga hubungan manusia dengan alam.

Drama musikal produksi Shinera Entertainment ini digarap sutradara Djaelani M. dengan memadukan drama, musik, koreografi, tata artistik, multimedia, serta visual dunia bawah laut dan kehidupan manusia.

Menariknya, kisah SIRENA tidak hanya mengandalkan fantasi. Pertunjukan tersebut turut memasukkan unsur kearifan lokal Indonesia, seni urban, serta teknologi ke dalam konsep panggungnya.

Sutradara Djaelani M. mengatakan penggarapan SIRENA menjadi pengalaman tersendiri baginya karena pertunjukan tersebut menggunakan pendekatan teater untuk anak.

“Menjadi sebuah keseruan tersendiri bagi saya untuk bisa men-direct drama musical ini. Di sini saya juga menerapkan metodologi teater untuk anak dalam penggarapannya. Hasilnya bisa kita lihat sama-sama nanti. Rasanya akan berbeda,” ujar Djaelani M.

Kisah Sirena yang Terjebak di Dunia Manusia SIRENA dikisahkan sebagai anak istimewa yang mampu hidup di dua dunia. Ia berasal dari Kerajaan Atargatis di lautan dan dipercaya sebagai seorang putri duyung.

Kehidupan SIRENA berubah setelah badai besar dan perang laut menghancurkan kerajaan tempat tinggalnya. Kedua orangtuanya meninggal, sementara SIRENA terdampar di sebuah pantai berpasir putih yang berada di tengah keramaian wisatawan.