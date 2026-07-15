Tiga Kembang Gelar Konser di Jakarta, Dangdut Kian Digemari Lintas Generasi

Tiga Kembang. (istimewa)
JawaPos.com - Trio dangdut Tiga Kembang akan kembali menyapa para penggemar lewat gelaran konser Tiga Kembang Live in Concert yang akan digelar di Balai Sarbini, Jakarta, pada 18 Juli 2026.
Konser yang mempertemukan Ikke Nurjanah, Cici Faramida, dan Kristina ini bukan hanya menjadi ajang melepas rindu, tetapi juga membawa misi untuk menjaga musik dangdut tetap relevan dan semakin dicintai oleh banyak orang lintas generasi.
Konser yang diprakarsai Kolam Ikan Creative Communication tersebut dikemas dengan konsep hangat, intim, dan eksklusif. Penonton akan diajak menikmati deretan lagu-lagu populer yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik dangdut Indonesia, sekaligus menyaksikan kolaborasi langka tiga penyanyi perempuan yang telah mewarnai industri hiburan Tanah Air selama lebih dari 30 tahun.
Nama Tiga Kembang sendiri sudah dikenal penggemar dangdut sejak dibentuk pada 2010. Grup ini lahir dari kolaborasi Ikke Nurjanah, Cici Faramida, dan Kristina yang memiliki karakter vokal berbeda, namun saling melengkapi.
Selama berkiprah, mereka sempat merilis dua lagu, yakni Digoyang Sayang dan Kegagalan Cinta, yang mendapat sambutan positif dari pencinta musik dangdut.
Setelah lebih dari satu dekade fokus pada karier masing-masing, ketiga penyanyi tersebut kini akan kembali berdiri di satu panggung. Momen reuni ini diharapkan menjadi bukti bahwa musik dangdut mampu bertahan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai musik khas Indonesia.
Project Director Tiga Kembang Live in Concert, Iwan Kurniawan, mengatakan bahwa konser ini merupakan bagian dari komitmen penyelenggara untuk menghadirkan hiburan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai budaya.
"Kami ingin membuktikan bahwa dangdut adalah musik yang mampu melintasi zaman. Ketika dikemas dengan pendekatan yang tepat, kami percaya dangdut akan selalu punya tempat di hati masyarakat, termasuk generasi muda," ujar Iwan Kurniawan.
"Lewat konser ini, kami ingin mempertemukan penikmat musik dari berbagai generasi dalam satu malam yang hangat dan berkesan," imbuhnya.
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