Abdul Rahman
12 April 2026, 17.11 WIB

Betrand Peto Besarkan Hati Rara Sudirman Usai Kalah dari Samuel Cipta-Nabila Taqiyah di Laga Badminton Sportstive

Betrand Peto-Rara Sudirman kalah dari Samuel Cipta-Nabila Taqiyah di laga badminton Sportstive. (Instagram: rctiplusofficial) - Image

Betrand Peto-Rara Sudirman kalah dari Samuel Cipta-Nabila Taqiyah di laga badminton Sportstive. (Instagram: rctiplusofficial)

JawaPos.com - Pasangan Betrand Peto dan Rara Sudirman harus mengakui keunggulan lawan mainnya Samuel Cipta dan Nabila Taqiyah dalam pertandingan badminton yang berlangsung di GOR Sumantri, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4). Laga yang digelar untuk sportainment tersebut berlangsung sengit hingga tiga babak.

Pada gim pertama, Betrand Peto-Rara Sudirman tampil cukup dominan. Keduanya berhasil mengamankan kemenangan awal atas rivalnya, sehingga sempat unggul dalam pertandingan.

Namun, situasi berubah di gim kedua. Samuel Cipta-Nabila Taqiyah mampu bangkit dan menunjukkan performa yang lebih solid dan saling menopang. Di sisi lain, Betrand Peto-Rara Sudirman tampak kurang solid.

Samuel Cipta-Nabila Taqiyah pun berhasil mengunci kemenangan di set kedua sekaligus menyamakan kedudukan menjadi imbang.

Karena hasil pertandingan sama kuat, duel berlanjut ke babak penentuan atau gim ketiga. Pada fase inilah Samuel Cipta–Nabila Taqiyah kembali menunjukkan konsistensi permainan. Mereka akhirnya keluar sebagai pemenang setelah berhasil menundukkan Betrand Peto-Rara Sudirman.

Meski gagal meraih juara, Betrand Peto mengaku tidak terlalu kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Ia menilai, pertandingan ini hanyalah pertandingan hiburan yang bertujuan untuk bersenang-senang.

“Bukan kecewa sih, lebih ke, aduh, kenapa enggak juara satu lagi? Karena dari rumah itu sudah di-setting untuk juara satu,” ujar Betrand Peto seusai pertandingan.

Betrand Peto berusaha berpikir positif sekaligus memberikan pesan penyemangat kepada pasangannya, Rara Sudirman, untuk tidak merasa bersalah, apalagi sampai tidak larut dalam kesalahan selama pertandingan.

“Nggak usah mikirin kayak tadi salahnya ini, salah itu. Aku juga banyak salahnya. Ini cuma fun game doang,” kata Betrand Peto untuk Rara Sudirman.

