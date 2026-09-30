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Abdul Rahman
Rabu, 30 September 2026 | 15.26 WIB

Alasan Kim Ji Won Rajin Nonton Konser BIGBANG, aespa hingga Jennie BLACKPINK

Aktris Korea Selatan Kim Ji Won. (Allkpop) - Image

Aktris Korea Selatan Kim Ji Won. (Allkpop)

JawaPos.com - Aktris Korea Selatan Kim Ji Won belakangan terlihat lumayan sering menikmati pertunjukan musik secara langsung. Bukan sembarang konser, bintang Queen of Tears itu diketahui menghadiri sejumlah konser K-pop mulai dari BIGBANG, aespa, hingga Jennie BLACKPINK.

Cerita tersebut dibagikan Kim Ji Won ketika menjadi bintang tamu program YouTube Salon Drip yang tayang pada 29 September 2026, sebagaimana dilansir dari Allkpop. 

Dalam perbincangan bersama Jang Do Yeon dan Lee Jung Eun tersebut, Kim Ji Won mengungkap kebiasaannya yang mulai berubah.

Jang Do Yeon sempat memperhatikan Kim Ji Won yang belakangan cukup sering muncul di berbagai konser. Mendengar hal tersebut, Kim Ji Won mengakui bahwa dirinya memang mulai lebih sering keluar rumah.

Salah satu konser yang ia datangi adalah pertunjukan BIGBANG dalam rangka perayaan 20 tahun debut grup tersebut.

Kim Ji Won ternyata memiliki hubungan pertemanan dengan salah satu personel BIGBANG, Daesung. Keduanya sudah saling mengenal sejak Kim Ji Won berusia sekitar 19 atau 20 tahun.

Pertemuan mereka bermula ketika Kim Ji Won dan Daesung sama-sama terlibat dalam drama What's Up. Setelah proyek tersebut berakhir, hubungan keduanya tetap terjalin meski tidak selalu berkomunikasi secara intens.

Kehadiran Kim Ji Won di konser BIGBANG menjadi semakin menarik karena grup tersebut tengah menjalani proyek besar untuk memperingati dua dekade perjalanan mereka di industri musik.

BIGBANG yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung membuka tur dunia XX: COSMOS di Goyang pada 21-23 Agustus 2026. Konser tersebut menjadi pertunjukan solo BIGBANG di Korea Selatan setelah hampir sembilan tahun dan dihadiri sekitar 100 ribu penonton selama tiga hari.

Editor: Abdul Rahman
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