Adhisty Zara Rasakan Cinta yang Berbeda Saat Kini Jadi Ibu

JawaPos.com - Adhisty Zara tengah menikmati fase baru dalam kehidupannya. Aktris sekaligus penyanyi tersebut kini resmi menjalani peran sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertama buah cintanya bersama Abdullah Tsaqib.

Putra pertama mereka diberi nama Benjiro Nayel Ali, lahir pada 19 September 2026. Kabar tersebut disampaikan Zara melalui unggahan di akun media sosial.

Bagi Zara, kehadiran sang buah hati bukan sekadar menambah anggota baru dalam keluarga. Kelahiran Benjiro membuat dirinya dan Tsaqib memasuki perjalanan baru yang penuh pengalaman sekaligus pembelajaran.

Zara mengaku kini dirinya dan sang suami harus belajar memahami sosok kecil yang hadir ke tengah-tengah kehidupan mereka.

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"Kamu datang, dan dunia kami berubah dengan cara yang begitu indah," tulis Adhisty Zara.

Ia kemudian menggambarkan bagaimana kehidupan setelah kehadiran Benjiro membuat mereka terus belajar setiap hari. Mulai dari mengenal sang buah hati hingga memahami bentuk cinta yang baru.

"Sejak hari itu, kami belajar lagi setiap harinya. Belajar mengenal kamu, memahami cinta yang baru, dan pelan-pelan belajar jadi orang tua buat kamu," lanjutnya.

Ungkapan tersebut memperlihatkan bagaimana Zara memandang peran sebagai orang tua sebagai sebuah proses yang harus dijalani bersama suami. Tidak hanya tentang merawat anak, tetapi juga belajar memahami kebutuhan dan kepercayaan yang diberikan sang buah hati.