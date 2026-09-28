Kebahagiaan Adhisty Zara Melahirkan Anak Pertama Laki-laki

Adhisty Zara melahirkan anak laki-laki buah cintanya dengan Abdullah Tsaqib. (zaraadhsty)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus penyanyi Adhisty Zara. Ia baru saja menyambut kelahiran anak pertamanya bersama sang suami, Abdullah Tsaqib.
Kabar tersebut dibagikan Adhisty Zara melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Zara mengungkapkan rasa syukur sekaligus kebahagiaannya setelah sang buah hati lahir dengan selamat.
Putra pertama Zara dan Abdullah Tsaqib diberi nama Benjiro Nayel Ali. Bayi tersebut lahir ke dunia pada 19 September 2026.
"Alhamdulillah telah lahir putra kami tercinta, Benjiro Nayel Ali, 19 September 2026," tulis Adhisty Zara dalam unggahannya.
Kehadiran Benjiro menjadi babak baru dalam kehidupan Zara dan Tsaqib. Keduanya kini menjalani peran sebagai orang tua dan mulai mengenal pengalaman baru bersama buah hati mereka.
Zara menggambarkan kelahiran putranya sebagai momen yang mengubah kehidupannya dengan cara yang begitu indah.
"Kamu datang, dan dunia kami berubah dengan cara yang begitu indah," tulisnya.
Bagi Zara, menjadi orang tua juga berarti terus belajar. Ia dan Tsaqib harus mulai memahami kebutuhan sang buah hati sekaligus mengenal bentuk cinta yang berbeda dari pengalaman mereka sebelumnya.
"Sejak hari itu, kami belajar lagi setiap harinya. Belajar mengenal kamu, memahami cinta yang baru, dan pelan-pelan belajar jadi orang tua buat kamu," lanjut Zara.
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