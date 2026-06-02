Menikah dengan Tsaqib dan Hamil, Adhisty Zara Dapat Doa dari Mertua

JawaPos.com - Adhisty Zara dan Tsaqib telah mengumumkan kabar bahagia ihwal pernikahan mereka melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Pada momen bersamaan, Zara dan Tsaqib juga mengumumkan kehamilan calon buah hati pertama mereka dengan memperlihatkan perut Adhisty Zara yang sudah terlihat membuncit.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya galuh_pandan_wangi, ibunda Tsaqib mendoakan Zara dan sang putra agar mereka dapat membangun mahligai rumah tangga dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

"Ya Allah Ya Rabb putra kami @tsaqqib & @zaraadhsty telah menikah. Jadikan pernikahan mereka sakinah mawaddah wa rahmah," doa ibunda Tsaqib dalam unggahannya.

Selain itu, ibunda juga mendoakan Tsaqib dan Adhisty Zara agar dianugerahi keturunan yang dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orang tuanya baik di dunia hingga di akhirat kelak.

"Berikan kepada mereka keturunan yang sholeh/sholehah... Aamiin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu, dan melimpahkan keberkahan atasmu, dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan," tulis ibunda Tsaqib dalam keterangan unggahannya.

Didoakan mertua, Adhisty Zara pada kolom komentar langsung menuliskan kata 'amin' dengan harapan doa tersebut diijabah oleh Allah SWT. Bintang film Dua Garis Biru tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mertuanya atas doa terbaik untuk pernikahan dan rumah tangganya.

"Aamiin. Terbaik ibuku. Terima kasih ya ibu sudah jadi ibu yang baik, nggak hanya buat Aqib aja tapi buat aku juga. Love you ibu," tulis Adhisty Zara pada kolom komentar.