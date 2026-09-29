Resmi Jadi Ibu, Adhisty Zara: Kadang Masih Nggak Nyangka

JawaPos.com - Adhisty Zara kini menjalani peran baru sebagai seorang ibu. Setelah melahirkan anak pertama buah cintanya dengan Abdullah Tsaqib, Zara mengaku masih kerap tak percaya dirinya telah berada di fase baru kehidupan.

Putra pertama Zara dan Tsaqib lahir pada 19 September 2026. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Benjiro Nayel Ali. Kelahiran si buah hati diperkenalkan Zara ke publik melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 26 September 2026.

Dalam unggahannya tersebut, Zara membagikan sejumlah momen sejak proses persalinan hingga kebersamaannya dengan sang buah hati. Ia kembali menuliskan refleksi mengenai perubahan besar yang dirasakannya setelah menjadi seorang ibu.

"Masya Allah, kadang masih nggak nyangka aku bisa sampai di titik ini," tulis Zara.

Bagi perempuan yang dikenal publik berkat kiprahnya sebagai aktris dan mantan anggota JKT48, menjadi ibu menghadirkan pengalaman yang sama sekali berbeda. Rasa lelah setelah melewati proses persalinan justru terasa memiliki makna baru.

"Di titik lelah, tapi untuk pertama kalinya aku merasa lelah yang ikhlas dan rela," lanjutnya.

Zara menyadari bahwa kehadiran Benjiro Nayel Ali membuat dirinya harus belajar banyak hal dalam waktu singkat. Meski sang putra baru berusia sekitar satu minggu, ia merasa telah mendapatkan berbagai pelajaran berharga.

"Baru seminggu kamu hadir di dunia, tapi rasanya sudah banyak sekali pelajaran yang kamu kasih ke aku."