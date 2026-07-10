Hasyakyla Minta Adhisty Zara Tidak Dihujat, Netizen: Mengonfirmasi Berita yang Beredar

Hasyakyla, kakak Adhisty Zara. (Instagram: Hasyakyla)
JawaPos.com - Hasyakyla menjadi sorotan netizen di media sosial setelah membela sang adik, Adhisty Zara, yang belakangan ramai dihujat di media sosial usai mengumumkan pernikahan sekaligus kehamilan anak pertamanya. Namun, pembelaan Hasyakyla justru memunculkan beragam respons dari netizen.
Lewat unggahan di akun media sosial Threads, Hasyakyla menilai komentar yang diarahkan kepada Zara sudah sangat keterlaluan. Menurutnya, seseorang tidak harus membenarkan sebuah kesalahan untuk dapat memahami bahwa hujatan dan perundungan di media sosial juga merupakan tindakan yang keliru.
"Nggak perlu membenarkan kesalahan buat tahu kalau hujatan dan bully-an kalian itu sudah nggak masuk akal," tulis Hasyakyla.
Hasyakyla juga mengingatkan kondisi yang dialami sang adik saat ini tidak akan berubah hanya karena komentar-komentar negatif dari netizen. Ia meminta publik bisa lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, terlebih Adhisty Zara saat ini sedang berbadan dua.
"Dia sudah mengandung. Situasi nggak bakal berubah cuma karena ketikan jahat kalian," lanjut Hasyakyla.
Tak hanya itu, kakak Adhisty Zara secara khusus mengingatkan netizen untuk dapat menahan diri. "Tolong kontrol jarinya, ingat ada nyawa tak berdosa yang lagi dijaga di dalam sana. Ponakan aing era, setan," ujarnya.
Unggahan Hasyakyla di akun media sosialnya mendapat penilaian dari netizen.Sejumlah warganet menyebut pembelaannya terhadap Adhisty Zara ini mengonfirmasi isu miring yang sempat beredar bahwa Zara hamil duluan sebelum menikah.
"Yes, benar. Padahal ada banyak cara untuk melindungi adiknya, tapi pemilihan katanya sudah cukup mengkonfirmasi berita yang beredar. Kita nggak bisa bungkam mulut orang cuy, tapi at least Kyla ini benar-benar big sister," komentar salah satu netizen.
"Zara harusnya sadar ya kakaknya sebaik ini walaupun pasti kakaknya muak, enek, dan mungkin juga jijik. Gue kalau di posisi Kyla, belum tentu bisa tetap belain adik gue. Mungkin gue lah haters nomor satunya??? Tidak, naudzubillah, jangan sampai," komentar yang lainnya.
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