Hamil Besar, Emosi Adhisty Zara Meledak Saat Nonton Film Rumah Singgah

JawaPos.com - Adhisty Zara tak kuasa membendung air matanya saat menyaksikan film Rumah Singgah yang dibintanginya. Memasuki trimester ketiga kehamilan, Zara mengaku menjadi jauh lebih sensitif sehingga emosi yang muncul saat menonton film tersebut terasa begitu kuat.

Momen itu dirasakan Zara ketika pertama kali menyaksikan hasil akhir film Rumah Singgah. Meski sejak awal sudah mengetahui cerita dan adegan yang diperankannya, ia tetap dibuat larut dalam emosi ketika melihat secara keseluruhan film sebagai penonton.

"Jujur aku sangat excited untuk film ini, karena aku nggak tahu akan jadi seperti apa. Aku sudah mempersiapkan diri, karena yang pasti aku lebih sensitif," kata Adhisty Zara saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Menurut Zara, tangisan tersebut bahkan muncul secara tiba-tiba. Ia sama sekali tidak punya ekspektasi emosinya dapat tersulut hanya karena menonton film yang dibintanginya.

"Kayak nggak merasa, tiba-tiba nangis aja gitu. Padahal itu rasa yang kita masukin ke dalam sana. Kacau juga," ujar Zara.

Bagi mantan anggota JKT48 itu, pengalaman menonton film Rumah Singgah menjadi sesuatu yang berbeda karena ia tidak hanya melihat sebuah film, tetapi juga menyaksikan kembali proses emosional yang pernah dijalaninya selama mendalami karakter. Perasaan yang muncul saat syuting seolah kembali ketika cerita tersebut tersaji secara utuh di layar lebar.

Kondisi kehamilan yang telah menua juga membuat Zara memilih tidak melawan emosinya. Ia menyadari ada momen ketika perasaan datang begitu saja, ia merasa tidak perlu memaksakan diri untuk segera menghilangkannya.

"Terkadang aku kasih waktu saja sih sampai perasaannya, emosinya habis. Biarkan dia habis dengan sendirinya, nggak usah dipaksain. Nggak dipaksain supaya kita punya perasaan tertentu," tutur Zara.