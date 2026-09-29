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Leni Setya Wati
Selasa, 29 September 2026 | 22.13 WIB

Son Ye Jin Ungkap Sang Anak Mirip Dirinya, Foto Masa Kecilnya Kembali Jadi Sorotan

son ye jin (zapzee.net) - Image

son ye jin (zapzee.net)

JawaPos.com – Foto-foto masa kecil Son Ye Jin menarik perhatian publik setelah Son Ye Jin berbicara mengenai kemiripan dirinya dengan putranya bersama Hyun Bin.

Menurut laporan Zapzee, sejumlah foto lama Son Ye Jin yang sebelumnya pernah muncul dalam tayangan televisi dan komunitas daring Korea kembali beredar dan menjadi perbincangan.

Dalam foto-foto tersebut, Son Ye Jin terlihat pada berbagai usia ketika masih kecil. Ciri khas wajahnya disebut sudah terlihat sejak masa kanak-kanak.

Beberapa foto juga memperlihatkan Son Ye Jin bersama kedua orang tua serta kakak perempuannya, sehingga publik dapat melihat gambaran keluarga sang aktris ketika dirinya masih muda.

Perhatian terhadap foto lawas tersebut muncul setelah Son Ye Jin membicarakan putranya dalam penampilannya di program JTBC Please Take Care of My Refrigerator pada 13 September.

Dengan nada bercanda sekaligus bangga, ia mengatakan bahwa wajah sang anak begitu menarik hingga mungkin akan sulit baginya untuk tidak menjadi seorang aktor. Son Ye Jin juga secara langsung menyebut bahwa putranya memiliki kemiripan dengannya.

Putra Son Ye Jin dan Hyun Bin sendiri selama ini cukup jarang diperlihatkan kepada publik karena kedua orang tuanya menjaga privasinya. Meski begitu, sang anak beberapa kali menjadi perhatian.

Belakangan, seseorang yang mengaku bertemu keluarga tersebut saat berlibur di Okinawa bahkan memberikan komentar mengenai penampilan sang anak.

Son Ye Jin dan Hyun Bin diketahui pertama kali bekerja sama dalam film The Negotiation, sebelum kembali dipertemukan lewat drama populer Crash Landing on You.

Keduanya kemudian menikah pada 2022 dan menyambut kelahiran putra mereka pada tahun yang sama.

Editor: Hanny Suwindari
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