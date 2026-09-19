Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 03.38 WIB

Son Ye Jin Bongkar Alasan Tutupi Wajah Hyun Bin Saat Unggah Foto Keluarga 

son ye jin (zapzee)

JawaPos.com – Son Ye Jin mengungkap alasan di balik kebiasaannya menutupi wajah sang suami, Hyun Bin, dengan stiker ketika membagikan foto keluarga di media sosial.

Dalam penampilannya di program YouTube Netflix Korea, sang aktris menjelaskan bahwa keputusan tersebut ternyata bukan sepenuhnya berasal darinya.

Menurut laporan Zapzee, permintaan untuk menutupi wajah tersebut justru datang langsung dari Hyun Bin.

Saat ditanya mengenai foto-foto liburan keluarga mereka, Son Ye Jin menceritakan bahwa ia bersama keluarganya sempat bepergian ke Okinawa dan Amerika Serikat.

Ia mengaku perjalanan bersama anak memang cukup melelahkan karena seluruh jadwal disusun mengikuti kebutuhan sang buah hati.

Meski demikian, Son Ye Jin menyebut waktu bersama keluarga tetap menjadi salah satu momen yang membuatnya bahagia.

Pembahasan kemudian beralih pada kebiasaan Son Ye Jin yang selalu memberikan stiker pada wajah Hyun Bin dalam foto yang diunggah.

Son Ye Jin mengungkap bahwa awalnya ia sempat bertanya kepada Hyun Bin apakah foto tersebut boleh langsung dipublikasikan.

Namun, sang suami justru memintanya untuk menutupi wajahnya. Sejak saat itu, Son Ye Jin memilih mengikuti permintaan tersebut setiap kali membagikan foto keluarga.

Son Ye Jin juga berbicara mengenai akun Instagram keduanya yang bernama “Yejinfoot”. Akun tersebut dibuat untuk membagikan sisi kehidupan sehari-hari yang lebih santai di luar akun resmi.

Namun, setelah unggahan dari akun tersebut ikut diberitakan dan menjadi perhatian publik, Son Ye Jin mengaku menjadi lebih berhati-hati dan merasa tidak sebebas sebelumnya dalam mengunggah sesuatu.

Son Ye Jin turut membagikan cerita ringan mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Hyun Bin.

Saat mempersiapkan perannya dalam drama sejarah “The Scandal”, ia pernah meminta Hyun Bin membantunya membaca dialog sebagai lawan latihan.

Namun, menurut cerita yang disampaikan Son Ye Jin, pembawaan Hyun Bin saat membaca dialog terdengar terlalu datar hingga ia meminta sang suami untuk memberikan lebih banyak emosi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gaun Son Ye Jin Picu Spekulasi Hamil Anak Kedua, Ini Faktanya - Image
Infotainment

Gaun Son Ye Jin Picu Spekulasi Hamil Anak Kedua, Ini Faktanya

Sabtu, 19 September 2026 | 03.16 WIB

Son Ye-jin, Ji Chang-wook, dan Nana Terjebak Cinta Berbahaya dalam Scandal - Image
Music & Movie

Son Ye-jin, Ji Chang-wook, dan Nana Terjebak Cinta Berbahaya dalam Scandal

Sabtu, 12 September 2026 | 06.23 WIB

Intip Chemistry Ji Chang Wook, Son Ye Jin, dan Nana dalam Teaser Drama Baru The Scandal - Image
Music & Movie

Intip Chemistry Ji Chang Wook, Son Ye Jin, dan Nana dalam Teaser Drama Baru The Scandal

Rabu, 9 September 2026 | 20.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore