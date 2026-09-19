Son Ye Jin Bongkar Alasan Tutupi Wajah Hyun Bin Saat Unggah Foto Keluarga 

JawaPos.com – Son Ye Jin mengungkap alasan di balik kebiasaannya menutupi wajah sang suami, Hyun Bin, dengan stiker ketika membagikan foto keluarga di media sosial.
Dalam penampilannya di program YouTube Netflix Korea, sang aktris menjelaskan bahwa keputusan tersebut ternyata bukan sepenuhnya berasal darinya.
Menurut laporan Zapzee, permintaan untuk menutupi wajah tersebut justru datang langsung dari Hyun Bin.
Saat ditanya mengenai foto-foto liburan keluarga mereka, Son Ye Jin menceritakan bahwa ia bersama keluarganya sempat bepergian ke Okinawa dan Amerika Serikat.
Ia mengaku perjalanan bersama anak memang cukup melelahkan karena seluruh jadwal disusun mengikuti kebutuhan sang buah hati.
Meski demikian, Son Ye Jin menyebut waktu bersama keluarga tetap menjadi salah satu momen yang membuatnya bahagia.
Pembahasan kemudian beralih pada kebiasaan Son Ye Jin yang selalu memberikan stiker pada wajah Hyun Bin dalam foto yang diunggah.
Son Ye Jin mengungkap bahwa awalnya ia sempat bertanya kepada Hyun Bin apakah foto tersebut boleh langsung dipublikasikan.
Namun, sang suami justru memintanya untuk menutupi wajahnya. Sejak saat itu, Son Ye Jin memilih mengikuti permintaan tersebut setiap kali membagikan foto keluarga.
Son Ye Jin juga berbicara mengenai akun Instagram keduanya yang bernama “Yejinfoot”. Akun tersebut dibuat untuk membagikan sisi kehidupan sehari-hari yang lebih santai di luar akun resmi.
Namun, setelah unggahan dari akun tersebut ikut diberitakan dan menjadi perhatian publik, Son Ye Jin mengaku menjadi lebih berhati-hati dan merasa tidak sebebas sebelumnya dalam mengunggah sesuatu.
Son Ye Jin turut membagikan cerita ringan mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Hyun Bin.
Saat mempersiapkan perannya dalam drama sejarah “The Scandal”, ia pernah meminta Hyun Bin membantunya membaca dialog sebagai lawan latihan.
Namun, menurut cerita yang disampaikan Son Ye Jin, pembawaan Hyun Bin saat membaca dialog terdengar terlalu datar hingga ia meminta sang suami untuk memberikan lebih banyak emosi.
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Jawa Pos
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