The Scandal Ungkap Preview Terbaru, Son Ye Jin Tantang Ji Chang Wook Jalankan Misi Berbahaya

JawaPos.com – Drama “The Scandal” menarik perhatian lewat preview terbaru yang memperlihatkan pertemuan penuh ketegangan antara Son Ye Jin dan Ji Chang Wook.

Dalam drama berlatar era Joseon tersebut, keduanya terlibat dalam permainan cinta berbahaya yang dapat membawa konsekuensi tak terduga.

Son Ye Jin berperan sebagai Lady Cho, seorang perempuan bangsawan yang memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa, tetapi hidup dalam batasan ketat yang berlaku bagi perempuan pada zamannya.

Sementara itu, Ji Chang Wook memerankan Cho Won, pria yang dikenal sebagai playboy terbesar di Joseon. Keduanya memiliki sejarah masa lalu sebagai sepupu yang pernah saling bertukar surat ketika masih muda.

Preview terbaru dimulai ketika Cho Won menunggang kuda menuju Hanyang setelah menerima surat dari Lady Cho.

Setelah keduanya bertemu di kamar Lady Cho, suasana berubah serius. Lady Cho kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya memanggil Cho Won, yakni meminta bantuan untuk membuat So Ok, perempuan yang akan menjadi selir di keluarganya, hamil.

Menurut laporan Soompi, permintaan tersebut membuat Cho Won terdiam dan mempertimbangkan tawaran Lady Cho. Ia kemudian menantangnya untuk membuktikan kemampuan yang selama ini dikenal luas.

Lady Cho bahkan menyinggung reputasi Cho Won sebagai pria yang telah menaklukkan banyak perempuan di luar Hanyang.

Cho Won akhirnya membalas dengan pertanyaan apakah Lady Cho masih menyimpan perasaan untuknya.