The Scandal Ungkap Preview Terbaru, Son Ye Jin Tantang Ji Chang Wook Jalankan Misi Berbahaya

Son ye jin dan ji chang wook (x @soompi)
JawaPos.com – Drama “The Scandal” menarik perhatian lewat preview terbaru yang memperlihatkan pertemuan penuh ketegangan antara Son Ye Jin dan Ji Chang Wook.
Dalam drama berlatar era Joseon tersebut, keduanya terlibat dalam permainan cinta berbahaya yang dapat membawa konsekuensi tak terduga.
Son Ye Jin berperan sebagai Lady Cho, seorang perempuan bangsawan yang memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa, tetapi hidup dalam batasan ketat yang berlaku bagi perempuan pada zamannya.
Sementara itu, Ji Chang Wook memerankan Cho Won, pria yang dikenal sebagai playboy terbesar di Joseon. Keduanya memiliki sejarah masa lalu sebagai sepupu yang pernah saling bertukar surat ketika masih muda.
Preview terbaru dimulai ketika Cho Won menunggang kuda menuju Hanyang setelah menerima surat dari Lady Cho.
Setelah keduanya bertemu di kamar Lady Cho, suasana berubah serius. Lady Cho kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya memanggil Cho Won, yakni meminta bantuan untuk membuat So Ok, perempuan yang akan menjadi selir di keluarganya, hamil.
Menurut laporan Soompi, permintaan tersebut membuat Cho Won terdiam dan mempertimbangkan tawaran Lady Cho. Ia kemudian menantangnya untuk membuktikan kemampuan yang selama ini dikenal luas.
Lady Cho bahkan menyinggung reputasi Cho Won sebagai pria yang telah menaklukkan banyak perempuan di luar Hanyang.
Cho Won akhirnya membalas dengan pertanyaan apakah Lady Cho masih menyimpan perasaan untuknya.
Permintaan Lady Cho tersebut menjadi awal dari permainan yang semakin rumit. Sebelumnya, Cho Won diketahui akan terlibat dalam sebuah taruhan berbahaya yang juga menyeret Hui Yeon (Nana), seorang janda muda yang hidup dalam tekanan untuk menjaga kesuciannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022