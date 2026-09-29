Hasil Asesmen LPSK Keluar, Kuasa Hukum ANW: Semakin Yakin Klien Kami Korban

JawaPos.com - Proses hukum atas laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Betrand Peto terkait laporan perempuan berinisial ANW masih terus berjalan.

Di tengah penanganan perkara tersebut, perhatian kini tertuju pada proses pemulihan ANW yang telah menjalani asesmen bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kuasa hukum ANW, Thulus Pardosi, mendatangi LPSK di Jakarta Timur untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap kliennya. Ia mengatakan asesmen psikologis terhadap ANW telah dilakukan sekitar dua minggu lalu.

Thulus menyebut hasil pemeriksaan tersebut sudah keluar namun hasilnya enggan disampaikannya ke publik. Namun yang pasti, berdasarkan proses yang telah dijalani, pihaknya semakin meyakini bahwa ANW benar-benar merupakan korban.

"Yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media, dengan dilakukannya pemeriksaan itu, kami semakin yakin klien kami adalah korban. Itu yang bisa kami sampaikan," ujar Thulus.

Meski menyampaikan keyakinan tersebut, Thulus menegaskan pihaknya menyerahkan penentuan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum.

Menurut dia, proses hukum tetap harus berjalan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk mengenai waktu kejadian dan pihak yang nantinya dinilai harus bertanggung jawab.

"Kami semakin yakin klien kami adalah korban dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Namun kapan, siapa pelakunya, biarlah proses hukum yang mengungkap," katanya.