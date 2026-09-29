ANW Pelapor Betrand Peto Alami Trauma, Berhenti Bekerja hingga Menjauh dari Pergaulan

JawaPos.com - Perempuan berinisial ANW yang melaporkan Betrand Peto terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual menghadapi tekanan psikologis. Kondisi tersebut membuat ANW memilih menghentikan sementara aktivitas pekerjaannya setelah mendapat serangan di media sosial dan doxing.

Kuasa hukum ANW, Eddy Sianipar, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas kemauan kliennya sendiri. ANW tidak diberhentikan dari pekerjaan, melainkan memilih beristirahat sementara karena khawatir persoalan yang tengah dihadapinya malah mengganggu lingkungan kerja.

"Berhenti bekerja, karena banyaknya serangan dan doxing yang diterima. Dia berhenti, bukan diberhentikan ya," kata Eddy Sianipar.

Tekanan yang dialami ANW tidak hanya berdampak terhadap pekerjaannya. ANW juga mulai membatasi interaksi sosial dan merasa tidak nyaman ketika berada di tempat ramai.

Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-hari ANW ikut terganggu. Bahkan untuk sekadar bertemu dengan tim kuasa hukumnya di tempat umum, ANW dilanda kecamatan dan kekhawatiran.

"Dia menjalani aktivitas sehari-harinya aja nggak nyaman," ungkap pengacara ANW.

Pihak kuasa hukum menyebut ANW menjadi korban dan menderita dua kali. Pertama, dia menderita sebagai korban kekerasan seksual. Kedua, menderita karena keterangannya tidak dipercaya, bahkan disalahkan atas peristiwa yang tidak pernah dia kehendaki.

ANW kini lebih memprioritaskan pemulihan atas kondisi psikologisnya. Keputusan untuk berhenti bekerja sementara juga dimaksudkan agar persoalan hukum yang sedang berlangsung tidak merembet ke aktivitas profesionalnya.