ANW Pelapor Betrand Peto Alami Trauma, Berhenti Bekerja hingga Menjauh dari Pergaulan

ANW (pakai kaca mata), wanita yang mengaku mengalami kekerasan seksual dari Betrand Peto. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perempuan berinisial ANW yang melaporkan Betrand Peto terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual menghadapi tekanan psikologis. Kondisi tersebut membuat ANW memilih menghentikan sementara aktivitas pekerjaannya setelah mendapat serangan di media sosial dan doxing.
Kuasa hukum ANW, Eddy Sianipar, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas kemauan kliennya sendiri. ANW tidak diberhentikan dari pekerjaan, melainkan memilih beristirahat sementara karena khawatir persoalan yang tengah dihadapinya malah mengganggu lingkungan kerja.
"Berhenti bekerja, karena banyaknya serangan dan doxing yang diterima. Dia berhenti, bukan diberhentikan ya," kata Eddy Sianipar.
Tekanan yang dialami ANW tidak hanya berdampak terhadap pekerjaannya. ANW juga mulai membatasi interaksi sosial dan merasa tidak nyaman ketika berada di tempat ramai.
Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-hari ANW ikut terganggu. Bahkan untuk sekadar bertemu dengan tim kuasa hukumnya di tempat umum, ANW dilanda kecamatan dan kekhawatiran.
"Dia menjalani aktivitas sehari-harinya aja nggak nyaman," ungkap pengacara ANW.
Pihak kuasa hukum menyebut ANW menjadi korban dan menderita dua kali. Pertama, dia menderita sebagai korban kekerasan seksual. Kedua, menderita karena keterangannya tidak dipercaya, bahkan disalahkan atas peristiwa yang tidak pernah dia kehendaki.
ANW kini lebih memprioritaskan pemulihan atas kondisi psikologisnya. Keputusan untuk berhenti bekerja sementara juga dimaksudkan agar persoalan hukum yang sedang berlangsung tidak merembet ke aktivitas profesionalnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022