Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 29 September 2026 | 19.32 WIB

ANW Pelapor Betrand Peto Alami Trauma, Berhenti Bekerja hingga Menjauh dari Pergaulan

ANW (pakai kaca mata), wanita yang mengaku mengalami kekerasan seksual dari Betrand Peto. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

ANW (pakai kaca mata), wanita yang mengaku mengalami kekerasan seksual dari Betrand Peto. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perempuan berinisial ANW yang melaporkan Betrand Peto terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual menghadapi tekanan psikologis. Kondisi tersebut membuat ANW memilih menghentikan sementara aktivitas pekerjaannya setelah mendapat serangan di media sosial dan doxing.

Kuasa hukum ANW, Eddy Sianipar, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas kemauan kliennya sendiri. ANW tidak diberhentikan dari pekerjaan, melainkan memilih beristirahat sementara karena khawatir persoalan yang tengah dihadapinya malah mengganggu lingkungan kerja.

"Berhenti bekerja, karena banyaknya serangan dan doxing yang diterima. Dia berhenti, bukan diberhentikan ya," kata Eddy Sianipar.

Tekanan yang dialami ANW tidak hanya berdampak terhadap pekerjaannya. ANW juga mulai membatasi interaksi sosial dan merasa tidak nyaman ketika berada di tempat ramai.

Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-hari ANW ikut terganggu. Bahkan untuk sekadar bertemu dengan tim kuasa hukumnya di tempat umum, ANW dilanda kecamatan dan kekhawatiran.

"Dia menjalani aktivitas sehari-harinya aja nggak nyaman," ungkap pengacara ANW.

Pihak kuasa hukum menyebut ANW menjadi korban dan menderita dua kali. Pertama, dia menderita sebagai korban kekerasan seksual. Kedua, menderita karena keterangannya tidak dipercaya, bahkan disalahkan atas peristiwa yang tidak pernah dia kehendaki.

ANW kini lebih memprioritaskan pemulihan atas kondisi psikologisnya. Keputusan untuk berhenti bekerja sementara juga dimaksudkan agar persoalan hukum yang sedang berlangsung tidak merembet ke aktivitas profesionalnya.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Betrand Peto Diperiksa 4,5 Jam di Polda Metro Jaya Soal Kasus Penganiayaan - Image
Entertainment

Betrand Peto Diperiksa 4,5 Jam di Polda Metro Jaya Soal Kasus Penganiayaan

Selasa, 22 September 2026 | 04.35 WIB

Betrand Peto Dipastikan Dipanggil Penyidik Terkait Dugaan Kekerasan Seksual Laporan ANW - Image
Entertainment

Betrand Peto Dipastikan Dipanggil Penyidik Terkait Dugaan Kekerasan Seksual Laporan ANW

Sabtu, 19 September 2026 | 04.50 WIB

ANW Minta Perlindungan LPSK, Jalani Asesmen Psikologis 4 Jam Terkait Kasus Betrand Peto - Image
Entertainment

ANW Minta Perlindungan LPSK, Jalani Asesmen Psikologis 4 Jam Terkait Kasus Betrand Peto

Jumat, 18 September 2026 | 04.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore